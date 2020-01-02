В Турции задержали семь человек после побега Карлоса Гона

Еще одно обвинение – в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций, добавилось позже. В апреле Гона перевели под домашний арест под залог, он свою вину не признает.