В Турции задержали семь человек после побега Карлоса Гона
Власти Турции задержали семь человек, которые могли оказывать помощь при перелете из Японии в Ливан через Стамбул бывшего председателя совета директоров Renault и Nissan Карлоса Гона. Об этом пишет газета Daily Sabah со ссылкой на турецкое МВД.
По данным газеты, четверо из задержанных – пилоты. Еще трое задержанных для допроса представляют частную грузовую компанию и наземные службы по обслуживанию самолетов, уточняет Bloomberg со ссылкой на турецкое государственное информагентство Anadolu.
По данным Bloomberg, Карлос Гон был доставлен в Стамбул из Японии бизнес-джетом дочерней компании турецкого холдинга MNG, перемещен в закрытом ящике на другой частный самолет, которым и прибыл в Бейрут 31 декабря.
Bloomberg ссылается на неназванного турецкого чиновника, который утверждает, что власти не знали о том, что на борту самолетов находится Карлос Гон. По словам собеседника агентства, посадка бизнес-джета в Стамбуле была вынужденной и произошла из-за технических проблем, о которых доложил пилот.
The Wall Street Journal пишет, что побег Гона из Японии планировался несколько месяцев при руководстве его жены Кароль Гон. Ливанские власти утверждают, что не знали о побеге, но просили Японию передать им Гона, обладающего ливанским гражданством.
По словам самого Гона, ожидавшего суда в Японии под домашним арестом, в Ливан он отправился из-за несправедливости японской судебной системы и политической мотивированности его преследования.
В ноябре 2018 г. токийская прокуратура арестовала Карлоса Гона по обвинению в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. По версии следствия, Гон мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн.
Еще одно обвинение – в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций, добавилось позже. В апреле Гона перевели под домашний арест под залог, он свою вину не признает.