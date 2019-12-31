Японские адвокаты Карлоса Гона прокомментировали его бегство
Японские адвокаты экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона крайне удивлены его бегством в Ливан, заявил на пресс-конференции в Токио руководитель группы защиты Гона Дзюнъитиро Хиронака. По его словам, никто из японских адвокатов топ-менеджера не был в курсе его планов покинуть страну. Ранее три заграничных паспорта Гона были изъяты у него, передает телеканал NHK.
«Я был поражен этой новостью. Это как ушат воды на голову. О подготовке моего клиента к отъезду мне ничего не было известно», – заявил японскому телеканалу Хиронака. По его словам, изъятые паспорта Гона находятся у его адвокатов, однако он не мог их использовать для того, чтобы покинуть страну. По информации NHK, ливанские власти подтвердили, что Гон въехал по документам на другое имя.
Ранее Гон подтвердил информацию о его отъезде из Японии. «Я не бежал от правосудия – я бегу от несправедливости и политического преследования», – передало слова Гона информагентство Reuters. Бывший руководитель Nissan пообещал свободно общаться с представителями СМИ.
Запрет на поездки за границу был одним из условий освобождения Гона под залог в апреле 2019 г. Топ-менеджер имеет гражданство трех стран – Бразилии, Франции и Ливана.
Как отмечает NHK, у Японии и Ливана нет договора об экстрадиции, поэтому добиться выдачи Гона будет крайне трудно.
Гона арестовали в Токио в ноябре 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Следствие считает, что топ-менеджер скрыл размеры вознаграждения, полученного им на посту председателя совета директоров Nissan, декларируя с 2010 г. только половину доходов (таким образом он незаконно получил около $89 млн). Еще одно обвинение касается покрытия им за счет компании убытков на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенных Гоном в результате частных инвестиций. В апреле суд перевел Гона под домашний арест. Топ-менеджер внес залог в размере 500 млн иен ($4,5 млн). Свою вину он не признает.