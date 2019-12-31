Японские адвокаты Карлоса Гона прокомментировали его бегство

«Я был поражен этой новостью. Это как ушат воды на голову. О подготовке моего клиента к отъезду мне ничего не было известно», – заявил японскому телеканалу Хиронака. По его словам, изъятые паспорта Гона находятся у его адвокатов, однако он не мог их использовать для того, чтобы покинуть страну. По информации NHK, ливанские власти подтвердили, что Гон въехал по документам на другое имя.