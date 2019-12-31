Находившийся под домашним арестом бывший глава Nissan уехал из Токио в Бейрут
Бывший председатель правления Nissan Карлос Гон покинул Японию, где находился под домашним арестом, и прибыл в Ливан, где живут его родители, пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к семье Гона.
FT предположила, что Гон смог улететь из Токио в Бейрут, изменив условия залога, под который был освобожден из тюрьмы под домашний арест. В ноябре 2018 г. токийская прокуратура арестовала его по обвинению в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве.
По версии следствия, Гон мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. Еще одно обвинение — в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций, добавилось позже.
В апреле Гона перевели под домашний арест под залог в 500 млн иен ($4,5 млн). Он свою вину не признает.
В мае FT сообщало, что японские прокуроры построили часть своего дела, используя доказательства из ноутбука, полученного в Ливане от одного из помощников Гона. По данным издания, Гон имеет ливанское, французское и бразильское гражданство и является партнером в нескольких ливанских предприятиях, включая винодельню.
Гон перед началом расследования против него работал над полным слиянием Renault и Nissan. Альянс Nissan-Renault был образован в 1999 году, в 2016 году к ним добавилась Mitsubishi Motors.