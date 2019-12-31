Находившийся под домашним арестом бывший глава Nissan уехал из Токио в Бейрут

По версии следствия, Гон мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. Еще одно обвинение — в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций, добавилось позже.