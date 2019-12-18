Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Советы директоров компаний одобрили параметры слияния в конце октября. Акционеры FCA и PSA получат по 50% акций объединенной компании. Руководителем предприятия станет гендиректор PSA Карлос Таварес. Председатель правления Fiat Chrysler Джон Элкан возглавит совет директоров, который будет состоять из 11 человек – по пять директоров от FCA и PSA плюс Таварес на правах руководителя компании.