Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии
Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Синергетический эффект от слияния оценивается примерно в 3,7 млрд евро в год без закрытия предприятий. Ожидается, что завершение сделки займет от 12 до 15 месяцев.
Объединенная компания станет четвертым по величине производителем автомобилей в мире с продажами 8,7 млн машин в год. Ее капитализация оценивается почти $50 млрд.
Советы директоров компаний одобрили параметры слияния в конце октября. Акционеры FCA и PSA получат по 50% акций объединенной компании. Руководителем предприятия станет гендиректор PSA Карлос Таварес. Председатель правления Fiat Chrysler Джон Элкан возглавит совет директоров, который будет состоять из 11 человек – по пять директоров от FCA и PSA плюс Таварес на правах руководителя компании.
Весной Fiat Chrysler вел переговоры о слиянии с французской Renault, но соглашение так и не было достигнуто. В начале июня итало-американский автопроизводитель отозвал свое предложение, объяснив это негативными политическими условиями во Франции.
Компания Fiat Chrysler образовалась после покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler в 2014 г. Деятельность автопроизводителя контролирует семья итальянских предпринимателей Аньелли. Помимо Fiat и Chrysler среди брендов, которыми владеет концерн, – Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Maserati. PSA – французская группа, образовавшаяся в 1970-х гг. В настоящее время она владеет такими брендами, как Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall.