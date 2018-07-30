Сможет ли Майк Мэнли повторить успех Jeep в масштабах всей Fiat Chrysler

Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: Майк Мэнли: Я всегда любил машины, но не думал делать карьеру в этой области

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Гендиректор Jeep Майк Мэнли SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Открытие автосалона в Детройте, январь 2016 г. Перед интервью с гендиректором Jeep Майком Мэнли корреспондент Le Monde пытается найти о нем побольше информации. Помимо руководства Jeep Мэнли курирует работу всего холдинга Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в Азии, включая Китай, и возглавляет выделенный из Dodge бренд Ram – эти пикапы крайне популярны в США. Но о Мэнли, к удивлению журналиста, нет даже статьи в Wikipedia. Даже библия Детройта – газета Automotive News – посвящает ему всего несколько строчек. Француза выручает информацией коллега: «Этот парень будет гендиректором всей группы [FCA]».

FCA в то время возглавляет легендарный Серджио Маркионне. В 2004 г. он спас Fiat от краха, который казался неминуемым, а в 2009 г. купил компанию Chrysler и проделал с ней то же самое. Не было секретом, что Маркионне собирается постепенно отходить от дел. В апреле 2019 г. он должен был уволиться с поста гендиректора FCA, но сохранить за собой аналогичный пост в Ferrari. Жизнь внесла свои коррективы.

Здоровье 66-летнего итальянца, страдавшего от инвазивной саркомы плеча, резко ухудшилось летом 2018 г. 21 июля этого года FCA объявил, что из-за осложнений после операции Маркионне не сможет вернуться на работу. Это ускорило процесс смены гендиректора, который и так стремительно шел все последние месяцы. Всеми полномочиями гендиректора FCA был немедленно наделен руководитель Jeep. Для завершения формальностей осталось только утвердить кандидатуру Мэнли на собрании акционеров (семье Аньелли принадлежит 42,34% голосов). В Ferrari Маркионне сменил член совета директоров Луи Камиллери. 25 июля Маркионне скончался.

После известия о назначении Мэнли подал в отставку главный операционный директор FCA по региону ЕМЕА Альфредо Альтавилла, который тоже считался претендентом на кресло Маркионне. Пока его обязанности временно будет исполнять Мэнли, объявил FCA. Bloomberg пишет, что часть его полномочий, в том числе вопрос слияний и поглощений, достались финансовому директору FCA Ричарду Палмеру. Этот человек был правой рукой Маркионне в общении с инвесторами.

Нет времени на пустые разговоры

Мэнли удивительно похож на Маркионне, говорят их знакомые. Мэнли тоже трудоголик, тоже жестко спрашивает с подчиненных, добиваясь совершенства, тоже работает день и ночь и в любой час доступен для деловых вопросов.

Маркионне ходил в черном свитере и говорил: «Я не надену галстук даже для президента». И действительно, в январе 2017 г. он явился на встречу с Дональдом Трампом в свитере. В галстуке его видели в 2007 г. на аудиенции с папой римским. А в следующий раз – только 1 июня этого года: он обещал прийти при параде, если концерну удастся к тому времени избавиться от долгов (за 2014–2018 гг. FCA выплатил кредиторам $12,5 млрд). Мэнли тоже обожает повседневную одежду, хотя, судя по фотографиям, ходит в пиджаке чаще, чем это делал Маркионне.

Эд Гарстен, который возглавлял команду по цифровым коммуникациям в пиар-службе FCA, рассказал Forbes об одном различии в поведении Маркионне и Мэнли. Первый приходил на записи видеороликов чуть заранее и спрашивал: «Ну что, кто расскажет интересный анекдот?» Мэнли врывался в последнюю минуту со словами: «Что делаем? Где сценарий? Снято? Отлично. Спасибо». И убегал прочь.

Мэнли мотается из одного часового пояса в другой. В Детройте он не проводит и дюжины дней в месяц, признавался он Le Monde: «Я намотал миллион миль за [первые] четыре года [работы в Jeep]». Мэнли постоянно выглядит усталым, глаза у него красные, и он терпеть не может тратить время на бессодержательные разговоры. Но даже когда его глаза слипаются, колесики в голове продолжают вовсю крутиться, уверял Гарстен Forbes.

«Я могу вручить ему 50-страничный доклад, и через пару минут, всего лишь пролистывая его, он может не только заметить единственную неверную цифру, но и понять: эвфемизмы в отчете нужны, только чтобы его порадовать, или же все его содержимое <...> мусор. Он великолепен», – цитирует газета Les Echos одного из его подчиненных.

Мэнли не прочь пропустить стаканчик вина; время от времени, извинившись, уходит из зала совещаний, чтобы выкурить сигарету, пишет Le Monde. Ему присущ невозмутимый юмор. На автошоу в Детройте в этом январе он заметил по поводу бьющего ключом энтузиазма коллег-автопроизводителей: «Мы в нашем бизнесе так привыкли к похвалам, что я прямо не дождусь, когда нас обольют самой-самой черной краской – той, что красят внедорожники» (цитата по Reuters).