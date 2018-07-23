Fiat Chrysler экстренно сменил руководителя

Майк Мэнли (справа) сменит Серджио Маркионне (слева) на должности гендиректора итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobile (фото апрель 2011 г.) Giuseppe Aresu / Bloomberg / Getty Images

Fiat Chrysler Automobile (FCA) объявила об экстренной смене руководителя. В субботу новым гендиректором компании был назначен Майк Мэнли, прежде руководивший в итало-американском концерне маркой Jeep, сообщила компания.

Серджио Маркионне, возглавлявший Fiat с 2004 г. и объединивший его с Chrysler, недавно перенес операцию на плече и не появлялся на публике с конца июня. На прошлой неделе СМИ писали, что 66-летнего топ-менеджера не будет 25 июля на пресс-конференции по итогам II квартала. После операции возникли неожиданные осложнения, состояние здоровья Маркионне ухудшилось, и он «не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей», сообщила в субботу компания. Ранее планировалось, что смена руководства компании произойдет постепенно в течение ближайших месяцев. Официально контракт Маркионне истекал в будущем году.

Мэнли, которому сейчас 54 года, приступит к исполнению обязанностей гендиректора немедленно, решил срочно созванный совет директоров. Мэнли станет первым иностранцем, возглавившим Fiat. Новый гендиректор FCA начал работать в DaimlerChrysler в 2000 г., в последние годы руководил Jeep, одну из самых продаваемых и прибыльных марок автоконцерна. С 2014 г. мировые продажи Jeep выросли вдвое, до 2 млн автомобилей. Мэнли также занимался развитием марки пикапов Ram, также очень успешной в концерне.

Смена гендиректора не отразится на стратегии компании, но перед новым руководителем стоит задача продвигать успешные бренды за пределами США. Внедорожники и пикапы не так популярны в Европе, как в Штатах, поэтому решить эту задачу будет непросто, отмечает ТАСС. Сейчас 66% выручки FCA приходится на Северную Америку, но ее доля последние два года снижается. Перед Мэнли также стоит задача нагнать конкурентов в новых технологиях – самоуправляемых машинах и электромобилях – и закончить трансформацию высокодоходных брендов Alfa Romeo и Maserati, начатую Маркионне.

За 14 лет во главе Fiat Маркионне добился серьезных успехов, превратив итальянского производителя в международную компанию с глобальным присутствием. В 2004 г. он спас Fiat от казавшегося неминуемым банкротства, затем гладко провел слияние с Chrysler, хотя многие эксперты предрекали этому союзу множество трудностей, и сократил долги компании практически до минимума – только за последние четыре года компания уменьшила долг на $12,5 млрд, отмечает «Интерфакс». Маркионне перенес юридическую регистрацию FCA в Амстердам, налоговое резидентство – в Лондон, сохранив котировку на бирже в Милане.

Маркионне выделил в отдельную компанию производителя спортивных автомобилей Ferrari и провел ее IPO. Теперь Ferrari стоит почти $35 млрд (оценка при IPO – $10 млрд), т. е. почти столько же, сколько вся FCA. На месте гендиректора Ferrari (Маркионне стал управлять Ferrari, включая ее команду в гонках «Формулы-1», два года назад) назначен член совета директоров компании Луис Кэри Камиллери, бывший председатель совета директоров Philip Morris.

В I квартале 2018 г. FCA увеличила чистую прибыль на 59% до 1,02 млрд евро. Квартальная выручка уменьшилась на 2% до 27 млрд евро из-за неблагоприятных колебаний валютных курсов. Глобальные продажи автомобилей увеличились в I квартале на 5% до 1,2 млн машин, при этом продажи Jeep взлетели на 37%. По квартальной прибыли FCA опередила Ford и вплотную приблизилась к GM, отмечает «Интерфакс». Автоконцерн подтвердил прогноз выручки на 2018 г. на уровне 125 млрд евро, скорректированной операционной прибыли – 8,7 млрд евро. За четыре года компания намерена увеличить прибыль вдвое и повысить рентабельность с 6,3 до 11%.

Решения совета директоров должны быть утверждены на ассамблее акционеров. Президентом FCA остается Джон Элканн, член семьи Аньелли, которая контролирует крупнейшего итальянского автопроизводителя.

Инвесторам не понравилась смена руководства FCA. Акции FCA подешевели на 3,6% в Милане и на столько же в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела на 65% до $37,5 млрд. Упали также акции Ferrari (на 4,6%) и инвестиционного холдинга семьи Аньелли Exor (на 3,8%).

Вслед за Маркионне FCA покинул руководитель отделения Европы, Ближнего Востока и Африки Альфредо Альтавилла, который считался одним из трех возможных преемников гендиректора, сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. В понедельник компания подтвердила отставку, сообщив, что временно исполнять обязанности руководителя региона будет Мэнли.