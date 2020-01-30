Суд арестовал пятерых фигурантов дела Ивана Голунова
Басманный суд Москвы в четверг, 30 января, арестовал на два месяца пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве, принимавших участие в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Среди них – бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец, а также Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, полицейские под руководством Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста возбудили уголовное дело. Из них только Уметбаев признал вину, но не полностью, а частично – в части применения физической силы.
Защита обвиняемых просила не заключать их под стражу. Ляховец в ходе судебного заседания заявил, что журналиста освободили по политическим мотивам, сообщает «Медиазона». Себя и своих подчиненных он считает невиновными. По его словам, в момент задержания он находился в отпуске и не мог отдавать приказы. При этом сотрудники звонили ему «посоветоваться по поводу проведения оперативных мероприятий».
Голунова задержали 6 июня 2019 г. по подозрению в сбыте наркотиков. При личном досмотре и по месту проживания у него нашли свертки с порошком, сообщало тогда МВД. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления. В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что против пятерых сотрудников полиции было заведено уголовное дело из-за задержания Голунова.