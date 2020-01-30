Суд арестовал пятерых фигурантов дела Ивана Голунова

Защита обвиняемых просила не заключать их под стражу. Ляховец в ходе судебного заседания заявил, что журналиста освободили по политическим мотивам, сообщает «Медиазона». Себя и своих подчиненных он считает невиновными. По его словам, в момент задержания он находился в отпуске и не мог отдавать приказы. При этом сотрудники звонили ему «посоветоваться по поводу проведения оперативных мероприятий».