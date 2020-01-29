По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Полицейские нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста, сообщало тогда МВД. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Вскоре после скандала с задержанием Голунова были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и четверо оперативников. Также своего поста лишился начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.