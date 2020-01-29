По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова. Информацию, которую первой сообщила Baza, подтвердил агентству «РИА Новости» Следственный комитет России (СКР). Голунов также подтвердил достоверность сообщений, пишет «Медуза».
Источник «ТАСС» сообщает, что всего задержано пять человек, ранее работавших в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО: глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров и четверо полицейских, участвовавших в задержании, – Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Источник «Ведомостей» подтвердил эту информацию. Сейчас задержанные находятся на допросе в СКР, добавил собеседник.
Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Полицейские нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста, сообщало тогда МВД. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Вскоре после скандала с задержанием Голунова были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и четверо оперативников. Также своего поста лишился начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.
О возбуждении уголовного дела против пятерых сотрудников полиции из-за задержания Голунова впервые рассказал президент Владимир Путин. «Хочу проинформировать, что отстранены пять человек, все они уволены из правоохранительных органов, против них возбуждены уголовные дела», – сказал тогда президент. Дело засекречено. Это Путин объяснил необходимостью защитить информацию об оперативно-розыскной деятельности. Адвокат журналиста Голунова Сергей Бадамшин уточнял, что дело было возбуждено только 18 декабря.