Путин сообщил об уголовных делах против полицейских из-за задержания Голунова

Адвокат журналиста Голунова Сергей Бадамшин заявил РБК, что дело было возбуждено вчера, 18 декабря. «Мы созвонились со следователем, и сегодня он подтвердил после моего звонка, что есть уголовное дело, возбужденное пока не в отношении этих пяти человек, а по факту [должностного преступления]», – рассказал он. Бадамшин не уточнил, по какой статье возбуждено дело. «Ведомости» направили запрос в Следственный комитет.