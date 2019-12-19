Путин сообщил об уголовных делах против полицейских из-за задержания Голунова
Против пятерых сотрудников полиции возбудили уголовные дела из-за задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время пресс-конференции, которую транслирует телеканал «России 24». «Хочу проинформировать, что отстранены пять человек, все они уволены из правоохранительных органов, против них возбуждены уголовные дела», – сказал президент.
Путин добавил, что сведений о возможных заказчиках дела Голунова у него нет. Решение засекретить дело он объяснил необходимостью защитить информацию об оперативно-розыскной деятельности. Путин отметил, что «перетряхивать и чистить» правоохранительные органы из-за этого дела не нужно, поскольку собственная служба безопасности, существующая в силовых ведомствах, работает исправно.
Адвокат журналиста Голунова Сергей Бадамшин заявил РБК, что дело было возбуждено вчера, 18 декабря. «Мы созвонились со следователем, и сегодня он подтвердил после моего звонка, что есть уголовное дело, возбужденное пока не в отношении этих пяти человек, а по факту [должностного преступления]», – рассказал он. Бадамшин не уточнил, по какой статье возбуждено дело. «Ведомости» направили запрос в Следственный комитет.
Полицейские задержали журналиста «Медузы» 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. МВД сообщило, что у него нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания. Голунов вину не признал и заявлял, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности участия в совершении преступления. В результате были уволены несколько сотрудников полиции.
В начале декабря «Медуза» писала, что с момента задержания Голунова прошло полгода, но до сих пор неизвестны итоги проверки сотрудников правоохранительных органов, подкинувших ему наркотики. Защита журналиста подала жалобу на бездействие следователя, но в начале декабря суд отказался удовлетворить ее. 11 декабря сам Голунов также подал заявление в Федеральную службу безопасности о том, что при задержании его били сотрудники полиции.