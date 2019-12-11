Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его при задержании полицейских
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал в Федеральную службу безопасности (ФСБ) заявление о том, что при задержании его били сотрудники полиции, сообщает «Медуза» со ссылкой на журналиста. Голунов пояснил, что формально «этот факт до сих пор неизвестен сотрудникам правоохранительных органов» и до этого заявление об этом преступлении не регистрировалось.
Голунов попросил ФСБ также зарегистрировать сообщение о преступлении – подкидывании наркотиков в его личные вещи и жилище, незаконное применение насилия и спецсредств. Действия полицейских, по его мнению, подпадают под пункт «а» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Полицейские задержали Голунова 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. МВД сообщило, что у журналиста обнаружили свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания. Голунов вину не признал и заявлял, что наркотики ему подбросили. Он уточнял, что после задержания его избили и более 12 часов не давали связаться с близкими. Через несколько дней обвинения с журналиста были сняты из-за недоказанности участия в совершении преступления. Из-за дела Голунова несколько сотрудников полиции были уволены.
«Медуза» отмечает, что с момента задержания Голунова прошло полгода, но до сих пор неизвестны итоги проверки сотрудников правоохранительных органов, подкинувших ему наркотики. В отношении них так и не было возбуждено уголовное дело. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин ранее подавал жалобу на бездействие следователя, но в начале декабря суд отказался удовлетворить ее.