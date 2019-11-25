Уволенный из-за дела Голунова оперативник перешел на работу в «Красное и белое»

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В сообщении МВД говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. После этого из УВД по ЗАО Москвы были уволены несколько сотрудников, в том числе Сергалиев. Как уточнял «Коммерсантъ», оперативник утверждал, что Голунов при задержании «по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения» и отказывался сдавать смывы с рук и срезы с ногтей. Он утверждал, что «какого-либо морального или физического давления» на журналиста на оказывалось, что противоречило показаниям самого Голунова, писала газета.