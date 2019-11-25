Уволенный из-за дела Голунова оперативник перешел на работу в «Красное и белое»
Бывший оперуполномоченный УВД по Западному административному округу Акбар Сергалиев, уволенный после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, перешел на работу в сеть алкомаркетов «Красное и белое», сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Ранее об этом сообщило «МБХ медиа» со ссылкой на источники.
«Ведомостям» в пресс-службе ритейлера уточнили, что Сергалиев назначен сотрудником отдела по предотвращению потерь. «При трудоустройстве в отношении него отсутствовало привлечений к уголовной ответственности и с предыдущего места работы был уволен по собственному желанию. Нареканий со стороны руководства отсутствуют», — отметили в пресс-службе. Собеседник «Ведомостей» отметил, что бывший оперативник успешно прошел стажировку.
Источники «МБХ медиа» говорили, что Сергалиев будет устанавливать личности людей, причастных к воровству товаров из магазинов, а также досматривать сотрудников при закрытии торговой точки. Он сможет лишать сотрудников премий и ходатайствовать об их увольнении, отмечали собеседники издания. В обязанности бывшего оперативника также войдет учет товарно-материальных ценностей и обучение сотрудников тому, как не продавать алкоголь и табак несовершеннолетним.
Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В сообщении МВД говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. После этого из УВД по ЗАО Москвы были уволены несколько сотрудников, в том числе Сергалиев. Как уточнял «Коммерсантъ», оперативник утверждал, что Голунов при задержании «по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения» и отказывался сдавать смывы с рук и срезы с ногтей. Он утверждал, что «какого-либо морального или физического давления» на журналиста на оказывалось, что противоречило показаниям самого Голунова, писала газета.