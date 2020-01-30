Адвокаты выступили против «рыночной оценки» своих услуг следствием

Оценка «рыночной стоимости» юридической помощи «не имеет правового смысла и юридического значения», говорится в подготовленном Федеральной палатой адвокатов (ФПА) документе (копия есть у «Ведомостей»). Это все равно что измерять «среднюю температуру по больнице» – слишком многие обстоятельства влияют на конечную стоимость таких услуг. По закону участники гражданского оборота свободны в заключении договора и определении его условий, напоминает ФПА. При этом законодателем предусмотрены необходимые гарантии, обеспечивающие соблюдение тех или иных (в том числе и публичных) интересов при заключении договоров – ими служат нормы корпоративного законодательства об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, требования законодательства о государственных закупках. Следовательно, любая цена услуг, сформированная в результате конкурсных процедур, является рыночной и ее последующая оценка не имеет правового значения, делает вывод палата.