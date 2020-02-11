Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину – по сравнению с сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 4 процентных пункта. Это следует из январского опроса «Левада-центра», с итогами которого ознакомились «Ведомости». В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
В то же время достаточно заметно с сентября 2019 г. выросло доверие министру обороны Сергею Шойгу (с 13 до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17%), хотя традиционно показатели ключевых министров растут или снижаются вслед за президентскими. Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%. Кроме того, «Левада-центр» впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3% респондентов, не доверяют – 4%. Сумма тех, кто не доверяет никому или затруднился с ответом, составила 39%.