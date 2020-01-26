Послание президента подняло рейтинги Путина после рекордно низких цифр декабря

Рост на 2–3 п. п. статистически не очень показателен, хотя его и можно интерпретировать, говорит политолог Григорий Голосов: «Для деполитизированных людей раздражителем было то, что Путин не проявлял достаточно внимания к проблемам жителей России и занимался в основном внешней политикой. Сейчас внутриполитическая повестка вышла на первый план, и, вероятно, это само по себе, независимо от того, что Путин сказал, вызывает у части населения рост одобрения. Может быть, когда люди поймут, что происходит, это опять перестанет вызывать удовлетворение». Проблемы постоянно нарастают и, хотя госстатистика говорит об улучшении, люди на себе этого не ощущают, отмечает эксперт: «Они чувствуют, что становится только хуже. В основном они возлагали ответственность на правительство и Медведева, но отчасти и на президента – главным образом из-за того, что он, с их точки зрения, мало что делал. Сейчас это изменилось. А отрицательная динамика конца года объяснима: восприятие людей отражает ситуацию в стране, а она ухудшалась».