Послание президента подняло рейтинги Путина после рекордно низких цифр декабря
Президентское послание и отставка правительства стали главными событиями, а рейтинги Владимира Путина выросли на 2–3 процентных пункта (п. п.) после максимального проседания за все годы правления, следует из данных ФОМа и ВЦИОМа. При этом ВЦИОМ перестал замерять рейтинг доверия экс-премьеру Дмитрию Медведеву, несмотря на то что он остается председателем «Единой России».
По данным ФОМа, самыми запомнившимися событиями назвали послание и отставку правительства по 26% россиян, а доверие Путину и оценка его деятельности как президента выросли на 2 п. п. (соответственно с 56 до 58% и с 60 до 62%). У ВЦИОМа рейтинг одобрения деятельности вырос с 62,3 до 65,4%, а уровень доверия – с 68,9 до 71,5%, достигнув таким образом значений ноября 2019 г. Накануне послания доверие к Путину снизилось до 68,9% – это минимум с мая 2019 г., когда ВЦИОМ начал задавать закрытый вопрос о доверии (т. е. с перечислением фамилий). В открытом опросе, когда респонденты сами называют политиков (ранее он публиковался еженедельно, а теперь – ежемесячно), рейтинг Путина в декабре впервые за все время исследований опустился ниже 30%.
В то же время ВЦИОМ прекратил замерять доверие к Медведеву, хотя лидеры других парламентских партий – Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов в списке есть. ФОМ тоже не замеряет рейтинги экс-премьера.
Пока о каких-либо тенденциях в отношении рейтинга президента говорить рано, считает ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман: «Рейтинги конца 2018 г. и конца 2019 г. совпадают с точностью до процента. Сейчас есть какие-то колебания, связанные с разными событиями, но ситуация стабильна. Нынешний рост связан не столько с посланием, сколько с отставкой правительства – люди надеются, что новое будет эффективнее. В послании прозвучали несколько важных для россиян вещей вроде материнского капитала и индексации пенсий, а конституционные поправки вряд ли вызвали резонанс – люди их не очень понимают». Тех, кто положительно оценивал правительство, его отставка не сильно напугала, а настроенные отрицательно восприняли ее хорошо, отмечает социолог: «В любом случае остается Путин, т. е. гарант тот же. Обычно если дело не касается популярных фигур, то отставки в основном воспринимаются положительно». По словам Кертмана, ФОМ продолжит замерять оценку деятельности правительства и начнет замерять рейтинги премьера Михаила Мишустина после того, как по динамике станет ясно, что россияне уже могут его оценить – т. е. не позже чем через месяц.
Рост рейтинга президента вызван прежде всего сильным посланием, поскольку поднятые в нем темы «попали в нерв общества», полагает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Инициативы президента восприняты как правильные, реалистичные и своевременные. Отставка непопулярного правительства считывается избирателями как демонстрация готовности президента перейти от слов к делу». Станет ли рост рейтинга тенденцией, говорить пока рано, это зависит от многих факторов, в том числе от первых шагов нового правительства и того, как они будут оценены обществом, считает социолог. По его словам, в 2019 г. рейтинги колебались в довольно узком коридоре, их повышение обычно связывалось с успехами во внешней и внутренней политике, а снижение – с неудачами в экономике и социальной политике: «Самый главный фактор, влияющий на рейтинги, – совпадение или расхождение действий власти и ожиданий общества. Если власть ведет себя выше ожиданий, наградой является мощный рост рейтинга, как было в 2014 г., если ниже – следует падение. Значение имеет и повестка дня, которая задается мировыми событиями, а также разнообразные конкретные ситуации и то, как власть себя в них ведет». Медведев остается в открытом вопросе о доверии – скоро будет очередной замер и станет ясно, как повлияла отставка на его авторитет и популярность, добавляет Федоров.
Рост на 2–3 п. п. статистически не очень показателен, хотя его и можно интерпретировать, говорит политолог Григорий Голосов: «Для деполитизированных людей раздражителем было то, что Путин не проявлял достаточно внимания к проблемам жителей России и занимался в основном внешней политикой. Сейчас внутриполитическая повестка вышла на первый план, и, вероятно, это само по себе, независимо от того, что Путин сказал, вызывает у части населения рост одобрения. Может быть, когда люди поймут, что происходит, это опять перестанет вызывать удовлетворение». Проблемы постоянно нарастают и, хотя госстатистика говорит об улучшении, люди на себе этого не ощущают, отмечает эксперт: «Они чувствуют, что становится только хуже. В основном они возлагали ответственность на правительство и Медведева, но отчасти и на президента – главным образом из-за того, что он, с их точки зрения, мало что делал. Сейчас это изменилось. А отрицательная динамика конца года объяснима: восприятие людей отражает ситуацию в стране, а она ухудшалась».