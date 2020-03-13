Российскую Неделю бизнеса и съезд РСПП отложили из-за коронавируса

Неделя российского бизнеса должна была проходить в Москве с 16 по 20 марта. Об участии в ней Путина 13 марта сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Шохина, мероприятия предлагается перенести на октябрь 2020 г. Он также отметил, что считает целесообразным разделить мероприятия по времени и площадкам, пишет ТАСС.