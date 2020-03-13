Российскую Неделю бизнеса и съезд РСПП отложили из-за коронавируса
Из-за рисков распространения коронавируса в Москве отменены Неделя российского бизнеса и съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил президент РСПП Александр Шохин. Планировалось, что в мероприятии примет участие президент Владимир Путин.
Неделя российского бизнеса должна была проходить в Москве с 16 по 20 марта. Об участии в ней Путина 13 марта сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Шохина, мероприятия предлагается перенести на октябрь 2020 г. Он также отметил, что считает целесообразным разделить мероприятия по времени и площадкам, пишет ТАСС.
Неделя российского бизнеса – это ежегодное мероприятие, которое организует Российский союз промышленников и предпринимателей. Главным событием недели является съезд РСПП, который традиционно посещает Путин. В этот раз он должен был пройти 19 марта.
Ранее из-за коронавируса отменили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а также Красноярский экономический форум. По данным Всемирной организации здравоохранения на 13 марта, в России зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом. 19 заболевших находятся в Москве.