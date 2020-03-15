Досрочное голосование по поправкам в Конституцию может быть продлено из-за коронавируса

По словам одного из них, пока окончательное решение на этот счет не принято: «Избирательные участки – это места массового скопления людей, поэтому увеличение сроков надомного голосования даст возможность большему числу людей проголосовать вне участков». Провести электронное голосование по всей стране не удастся из-за отсутствия в регионах нужной инфраструктуры, но в Москве акцент будет сделан именно на нем, добавляет собеседник. Полностью переводить голосование в Москве в электронный формат не будут, уточняет человек, близкий к мэрии. По его словам, сейчас на места спущены плановые цифры в 60% явки и 60% «за». «Главное, чтобы не было паники, потому что тогда голосовать за поправки вообще никто не придет», – говорит один из собеседников.