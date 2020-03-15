Обнуление федерации

Как сообщили информагентства, все региональные законодательные собрания 12–13 марта одобрили принятые ранее Госдумой президентские поправки в Конституцию. Как сообщило «РИА Новости», в 50 регионах ни один депутат не проголосовал против, а в пяти (в частности, в Чечне, Туве и Ингушетии) новеллы поддержали единогласно.