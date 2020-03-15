Обнуление федерации
Поддержка регионами поправок к Конституции без учета собственных интересов демонстрирует имитационный характер российского федерализма
Результаты стремительного одобрения региональными законодательными собраниями поправок в Конституцию продемонстрировали имитационный характер российского федерализма, но в отдельных регионах сквозь «одобрямс» можно расслышать и глухое недовольство провинции центром.
Как сообщили информагентства, все региональные законодательные собрания 12–13 марта одобрили принятые ранее Госдумой президентские поправки в Конституцию. Как сообщило «РИА Новости», в 50 регионах ни один депутат не проголосовал против, а в пяти (в частности, в Чечне, Туве и Ингушетии) новеллы поддержали единогласно.
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