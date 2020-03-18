Чаепитие с захватом

Словом, все дело в нюансах. Юристы и опытные покупатели обычно внимательны к нюансам и мелкому шрифту, потому что примечания всегда важнее кумачово-плакатных лозунгов. В 2007 г. в Новороссийске незаконным собранием правоохранители посчитали… чаепитие в художественной школе. Дело можно было бы отнести к разряду курьезов, если бы оно не повлекло в скором будущем ликвидацию правозащитного благотворительного фонда. Организаторы чаепития – Марина Дубровина, Вадим Карастелев, Тамара Карастелева и Владимир Пьянков – были подвергнуты административным штрафам по одиозной статье 20.2 КоАП РФК: кто за участие, кто за организацию незаконного публичного мероприятия. Не встретив понимания в российских судах, «злоумышленники» обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который лишь в феврале 2020 г. дал свою оценку произошедшему.