Российских бизнесменов чаще судят за опасные товары и услуги
Вопреки распространенному мнению, представителей бизнеса обвиняют чаще всего не в финансовых махинациях, а в нарушениях, допущенных в процессе производства товаров или при оказании услуг. К такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они проанализировали данные судебной статистики и подсчитали, за что чаще всего осуждали предпринимателей. По их данным, за первое полугодие 2019 г. (самая актуальная информация) за продажу товаров и оказание услуг, опасных для потребителя, осуждено 1447 человек, это 27% всех обвинительных приговоров, вынесенных по «предпринимательским» статьям. На 2-м месте – незаконная предпринимательская или банковская деятельность (1061 человек, или 20% приговоров), на 3-м – нарушения, связанные с оборотом алкогольной и табачной продукции (930 человек, 17,6% приговоров).
«Популярными» статьями стали организация и проведение азартных игр (10,3% приговоров), продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (4,9%), неуплата налогов (4,8%). А вот мошенничество не вошло даже в десятку наиболее часто использовавшихся статей. Виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств (ст. 159.5 УК), было признано всего 59 человек (1,1%). По делам обманутых дольщиков осуждено всего два человека, а за строительство финансовых пирамид – один.