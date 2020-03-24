Российских бизнесменов чаще судят за опасные товары и услуги

Вопреки распространенному мнению, представителей бизнеса обвиняют чаще всего не в финансовых махинациях, а в нарушениях, допущенных в процессе производства товаров или при оказании услуг. К такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они проанализировали данные судебной статистики и подсчитали, за что чаще всего осуждали предпринимателей. По их данным, за первое полугодие 2019 г. (самая актуальная информация) за продажу товаров и оказание услуг, опасных для потребителя, осуждено 1447 человек, это 27% всех обвинительных приговоров, вынесенных по «предпринимательским» статьям. На 2-м месте – незаконная предпринимательская или банковская деятельность (1061 человек, или 20% приговоров), на 3-м – нарушения, связанные с оборотом алкогольной и табачной продукции (930 человек, 17,6% приговоров).