Три четверти россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны

Это типичная ретро-утопия о советской эпохе, связанная с тем, что сейчас живется непросто и есть проблемы с уровнем и качеством жизни, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Советская эпоха видится, может, и не временем высокого уровня жизни, но временем справедливости. Сегодняшний госкапитализм видится несправедливым: несправедливость – в распределении, доступе к благам и инфраструктуре. И это чувство усиливается». Советский проект всегда оставался популярен в массах, но раньше не занимал первых мест, обращает внимание эксперт: «Это схоже с тем, как менялось отношение к Сталину, – он тоже был всегда популярен, но не до такой степени, как сейчас. Ощущение несправедливости нынешнего времени провоцирует романтическое отношение к Сталину в частности и к советской эпохе в целом». Но когда россиян спрашивают, хотели ли бы они жить в эпоху Сталина, они говорят «нет» – и с реставрацией советской эпохи та же история, уверен Колесников: «Все-таки люди понимают, что сейчас есть товары, которых раньше не было, работы и красивой жизни больше, чем в советское время, хотя справедливости нет». При этом многие, говоря о «хорошей жизни», идеализируют детские воспоминания, а у кого-то и их нет, добавляет эксперт: «Молодое поколение тоже романтизирует эту эпоху, а оно совсем не знает, как это выглядит. Оно смотрит на советское прошлое как на нечто романтизированное и справедливое, при том что у молодых нет никаких воспоминаний об этом».