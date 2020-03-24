Три четверти россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны
75% россиян считают, что советская эпоха была лучшим временем в истории страны, не согласны с этим суждением лишь 18% опрошенных. Это следует из подготовленного «Левада-центром» исследования «Структура и воспроизводство памяти о Советском Союзе в российском общественном мнении», с которым ознакомились «Ведомости».
Услышав выражение «советская эпоха», респонденты прежде всего думают о стабильности и уверенности в завтрашнем дне (16% ответов), хорошей жизни в стране (15%) и о личной жизни – детстве, молодости, родителях (11%). Негативные оценки возникают гораздо реже: о дефиците, очередях и талонах вспоминают 4% опрошенных, о железном занавесе, застое и репрессиях – по 1%. В целом положительные характеристики советскому времени дают 76% респондентов, нейтральные – 38%, а отрицательные – лишь 7%. Эта сумма выше 100%, так как некоторые респонденты давали разные оценки. О распаде Советского Союза сожалеют 65% россиян, и столько же считают, что его можно было избежать; у 26% опрошенных противоположное мнение по обоим вопросам. 52% сожалеющих о развале СССР говорят, что они расстроены потерей чувства принадлежности к великой державе, 49% жалеют о разрушении единой экономической системы, 37% – о возросшем взаимном недоверии и ожесточенности.
Но при этом «вернуться на путь, которым двигался Советский Союз», согласны лишь 28% респондентов, большинство же выступает либо за «собственный, особый путь» России (58%), либо за европейский вариант развития (10%).
Представления россиян о советской эпохе в основном положительные, но личные воспоминания о ней вытесняются общими представлениями о социальной стабильности, уверенности в завтрашнем дне и хорошей жизни в СССР, говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Примечательно также, по ее словам, что с установкой о социально-экономическом благополучии граждан в СССР соглашаются представители всех возрастных и поколенческих групп, а вот ностальгия по Советскому Союзу больше характерна для людей старшего возраста, хотя молодежь присоединяется к тем, кто считает, что распада СССР можно было избежать. Однако романтизация советского прошлого не приводит к желанию реставрировать советский строй.
Этого не хотят ни те, кто жил в СССР, ни постсоветская молодежь, подчеркивает Пипия.
Судя по исследованию, передача информации о советской эпохе носит прежде всего характер бытового мифа, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Это те представления, которые передаются из поколения в поколение и в основе которых лежит в том числе «уважение к предкам», включающее в себя представление о том, что это были великие люди и у них была великая страна. Одновременно главным центром национального самосознания сегодня является победа в Великой Отечественной войне. То есть происходит совмещение семейной истории и исторического самосознания». При этом видно, что ностальгия о советском прошлом и воспоминания о каких-то положительных моментах растут в периоды, когда люди ощущают несправедливость или тревожность в настоящем, отмечает эксперт: «Люди считают, что сейчас есть дефицит справедливости и солидарности, что они живут в непредсказуемое время, где много вызовов и угроз, и на этом фоне им вспоминается некий «золотой век», когда все было более понятно, спокойно и стабильно». Но говорят люди именно о «временах СССР» и не особо вспоминают о коммунистической идеологии и советском строе, потому и запроса на их возвращение нет, полагает Бадовский: «Это вполне рационально – люди понимают, что восстановление того строя невозможно, но, отвечая на вопрос, по какому пути должна идти страна, говорят, что должен быть свой путь. То есть запрос на солидарность и некую объединявшую идею все же существенен».
Это типичная ретро-утопия о советской эпохе, связанная с тем, что сейчас живется непросто и есть проблемы с уровнем и качеством жизни, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Советская эпоха видится, может, и не временем высокого уровня жизни, но временем справедливости. Сегодняшний госкапитализм видится несправедливым: несправедливость – в распределении, доступе к благам и инфраструктуре. И это чувство усиливается». Советский проект всегда оставался популярен в массах, но раньше не занимал первых мест, обращает внимание эксперт: «Это схоже с тем, как менялось отношение к Сталину, – он тоже был всегда популярен, но не до такой степени, как сейчас. Ощущение несправедливости нынешнего времени провоцирует романтическое отношение к Сталину в частности и к советской эпохе в целом». Но когда россиян спрашивают, хотели ли бы они жить в эпоху Сталина, они говорят «нет» – и с реставрацией советской эпохи та же история, уверен Колесников: «Все-таки люди понимают, что сейчас есть товары, которых раньше не было, работы и красивой жизни больше, чем в советское время, хотя справедливости нет». При этом многие, говоря о «хорошей жизни», идеализируют детские воспоминания, а у кого-то и их нет, добавляет эксперт: «Молодое поколение тоже романтизирует эту эпоху, а оно совсем не знает, как это выглядит. Оно смотрит на советское прошлое как на нечто романтизированное и справедливое, при том что у молодых нет никаких воспоминаний об этом».