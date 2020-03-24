Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады

От участия в летних Играх 2020 г. в Токио уже отказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады. На сайте олимпийской сборной Канады это решение объясняется рисками, связанными с коронавирусной инфекцией COVID-19. Позже о таком же решении объявил и австралийский олимпийский комитет. С просьбой перенести соревнования в Токио из-за пандемии коронавируса ранее обратились в МОК Олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии, Словении, Германии, а также США.