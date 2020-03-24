Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian. По словам министра, проводить соревнования в условиях пандемии невозможно. Игры пройдут не позднее лета 2021 г.
О том, что олимпийские игры будут перенесены из-за пандемии коронавируса ранее заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд. Новую дату проведения соревнований он не назвал, писала американская газета USA Today. В пресс-службе МОК заявление Паунда назвали личным мнением. Президент МОКа Томас Бах накануне говорил, что решение о переносе игр примут через месяц. Абэ, выступая в парламенте страны, заявил, что решение будет принимать МОК. Вопрос об их отмене не стоит, подчеркивал премьер.
От участия в летних Играх 2020 г. в Токио уже отказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады. На сайте олимпийской сборной Канады это решение объясняется рисками, связанными с коронавирусной инфекцией COVID-19. Позже о таком же решении объявил и австралийский олимпийский комитет. С просьбой перенести соревнования в Токио из-за пандемии коронавируса ранее обратились в МОК Олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии, Словении, Германии, а также США.
В Японии, по данным Всемирной организации здравоохранения на 24 марта, подтвержден 1089 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, и 41 смерть от него. Всего в мире, по данным организации, выявлено более 367 000 случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 16 000 с летальным исходом.