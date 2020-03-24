ВОЗ предупредила об ускорении темпов пандемии коронавируса

О пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) ВОЗ объявила 11 марта. На тот момент в мире было зарегистрировано более 118 000 случаев заражения. По данным ВОЗ на 24 марта, общее число заболевших в 190 странах мира составляет почти 335 000, 14 600 человек умерли. Американский Университет Джона Хопкинса приводит другие цифры: 382 000 зарегистрированных случаев заболевания. 16 500 погибли и почти 102 000 выздоровели. В России, по данным оперативного штаба, 438 случаев заболевания.