ВОЗ предупредила об ускорении темпов пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об ускорении темпов распространения нового типа коронавируса в мире, говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
По словам гендиректора организации Тедроса Гебреисуса, первые 100 000 случаев заболевания были зафиксированы за 67 дней, чтобы достигнуть отметки в 200 000 заболевших, потребовалось 11 дней и четыре дня, чтобы их число превысило 300 000.
О пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) ВОЗ объявила 11 марта. На тот момент в мире было зарегистрировано более 118 000 случаев заражения. По данным ВОЗ на 24 марта, общее число заболевших в 190 странах мира составляет почти 335 000, 14 600 человек умерли. Американский Университет Джона Хопкинса приводит другие цифры: 382 000 зарегистрированных случаев заболевания. 16 500 погибли и почти 102 000 выздоровели. В России, по данным оперативного штаба, 438 случаев заболевания.