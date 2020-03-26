Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Борису Акунину 63 года. Он родился 20 мая 1956 г. в грузинском городе Зестафони. В 1978 г. будущий писатель окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки (МГУ). Некоторое время занимался литературным переводом с японского и английского языков. С 1998 г. начал создавать художественную прозу под псевдонимом Б. Акунин. Его авторству принадлежат романы и повести серий «Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры». С 2014 г. Акунин проживает с семьей в Лондоне.