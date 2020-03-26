Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
«Валяюсь с модной болезнью», – сообщил он, пообещав поделиться впечатлениями после того, как «малость окрепнет». По мнению писателя, сейчас страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого вируса. Писатель призвал не паниковать и быть осторожными.
Борису Акунину 63 года. Он родился 20 мая 1956 г. в грузинском городе Зестафони. В 1978 г. будущий писатель окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки (МГУ). Некоторое время занимался литературным переводом с японского и английского языков. С 1998 г. начал создавать художественную прозу под псевдонимом Б. Акунин. Его авторству принадлежат романы и повести серий «Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры». С 2014 г. Акунин проживает с семьей в Лондоне.
Ранее коронавирус был обнаружен у 71-летнего принца Уэльского Чарльза. По словам представителя королевской семьи, заболевание у него протекает в легкой форме. «Принц находится в добром здравии, в течение последних нескольких дней он работал из дома», – говорил представитель монаршей семьи. Супруга принца – 72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла соблюдает режим самоизоляции. Результаты ее тестирования на коронавирус оказались отрицательными. Супруги находятся на карантине в шотландском замке Балморал, сообщал ранее BBC.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире число случаев заболевания коронавирусом превысило 416 600, из них более 18 500 закончились летальным исходом. В Великобритании выявлен 8081 заболевший, 1427 человек скончались.