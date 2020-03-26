Большинство россиян не доверяют официальным данным по коронавирусу
Большинство россиян (59%) не доверяют официальной, распространяемой в СМИ информации о ситуации с коронавирусом в стране, следует из данных опроса «Левада-центра». Верят данным властей при этом только 38% участников опроса. Исследование проводилось с 19 по 25 марта среди 1624 россиян старше 18 лет из 137 населенных пунктов.
Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович 26 марта заявила, что у организации нет оснований говорить о занижении в России данных о заболевших коронавирусом или о недостаточном тестировании, передает «Интерфакс».
По данным оперативного штаба, в России к 26 марта выявлено 840 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Прирост в 182 инфицированных за последние сутки стал рекордным для страны. Больше всего заразившихся в Москве – 546. Ранее в столице умерли два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, подтвердили в штабе.
Опрос «Левада-центра» также показал, что с февраля в полтора раза выросла доля россиян, опасающихся заразиться коронавирусом. В феврале таких было 30%, а в этом месяце уже 44% респондентов. Кроме того, почти половина опрошенных (48%) считают вероятным начало эпидемии коронавируса в России, столько же респондентов считают такой сценарий маловероятным или совершенно невероятным. О готовности российской системы здравоохранения к началу эпидемии заявили 37% участников опроса «Левада-центра», на 11% больше считают иначе.
11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным организации на 26 марта, всего в мире выявлено 416 686 случаев заболевания коронавирусом, из них 18 589 закончились летальным исходом. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Китае (81 869), Италии (69 176) и США (51 914).