Большинство россиян не доверяют официальным данным по коронавирусу

Опрос «Левада-центра» также показал, что с февраля в полтора раза выросла доля россиян, опасающихся заразиться коронавирусом. В феврале таких было 30%, а в этом месяце уже 44% респондентов. Кроме того, почти половина опрошенных (48%) считают вероятным начало эпидемии коронавируса в России, столько же респондентов считают такой сценарий маловероятным или совершенно невероятным. О готовности российской системы здравоохранения к началу эпидемии заявили 37% участников опроса «Левада-центра», на 11% больше считают иначе.