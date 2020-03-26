Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло до 840

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве – 136. Всего в городе вирус обнаружили у 546 человек. Семь новых случаев в Свердловской области, по пять в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четверо заболевших в Республике Саха, по три в Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской области и Красноярском крае. По два в Псковской и Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии. По одному случаю зафиксировано в Хакасии, Хабаровском крае, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.