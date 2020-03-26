Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло до 840
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло с 658 до 840 человек в 56 регионах страны, сообщает оперативный штаб. 182 случая – это рекордный для России суточный прирост инфицированных.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве – 136. Всего в городе вирус обнаружили у 546 человек. Семь новых случаев в Свердловской области, по пять в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четверо заболевших в Республике Саха, по три в Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской области и Красноярском крае. По два в Псковской и Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии. По одному случаю зафиксировано в Хакасии, Хабаровском крае, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.
За последние сутки в России были выписаны девять выздоровевших после коронавируса, отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 38 человек. Ранее в оперативном штабе подтвердили первые две смерти от коронавирусной инфекции в Москве. Это два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет.
Люди старше 60 лет особенно тяжело переносят осложнения инфекционных заболеваний, сообщал ранее оперативный штаб. В Москве и Подмосковье с 26 марта до 14 апреля введен карантин для граждан старше 65 лет, а также страдающих некоторыми серьезными хроническими заболеваниями.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 марта, всего в мире выявлено 375 498 случаев заболевания коронавирусом, из них 16 362 закончились летальным исходом.