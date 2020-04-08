Россияне стали больше бояться потери сбережений

Страхи значимо вырастают в периоды турбулентности, но на момент опроса (19–25 марта) ситуация еще казалось благоприятной, не было режима самоизоляции и т. п., говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия: «Да и на уровне реального поведения людей мы видим, что часть граждан не воспринимают пандемию серьезно, гуляют, жарят шашлыки и т. д. То есть на момент опроса не было массовой паники, которая могла бы повлиять на существенный рост страхов». Страх за здоровье близких всегда на первом месте, это самый сильный страх у наших сограждан и коронавирус содержательно в сложившейся иерархии страхов ничего не меняет, поясняет социолог: «Другое дело, что опасность заразиться лично или опасность того, что заразятся близкие тебе люди, конечно, от февраля к марту выросла, но это замерялось отдельным вопросом». В нынешнем исследовании небольшой рост отмечался у страхов потери сбережений и потери работы и это индикатор того, что люди ожидают ухудшения личного финансового положения, отмечает Пипия: «Это подтверждается и данными индекса потребительских настроений, который обвалился в марте 2020 г., – об отказе от крупных покупок, негативных экономических ожиданиях. Можно сказать, что люди скорее среагировали не столько на боязнь заразиться, попасть в больницу и т. п., сколько на негативные экономические последствия от пандемии, с которыми они столкнутся». Кроме того, опрос проводился до того, как Путин объявил режим самоизоляции, и если бы спрашивали сейчас, то страх потери работы ожидаемо был бы выше, считает социолог.