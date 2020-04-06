Россияне боятся экономических последствий коронавируса сильнее, чем болезни

При этом большинство россиян, чьи компании закрылись, сохраняют позитивный настрой. 60% уверены, что продолжат работу после прекращения распространения коронавируса. Среди потерявших работу наемных сотрудников настрой не такой оптимистичный: 59% не ждут быстрого восстановления, 76% убеждены, что им будет сложно найти новую работу. По прогнозам опрошенных, 22% считают, что распространение коронавируса в России закончится в июне 2020 г., а 22% уверены, что в мае.