Мэрия Москвы закрыла кладбища из-за коронавируса

Мэрия Москвы закрыла кладбища из-за коронавирусаОбычно в апреле кладбища посещали до 1 млн человек
Правительство Москвы приняло решение закрыть для посещения городские кладбища с 9 апреля и до особого распоряжения. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. Традиционно весной россияне посещают могилы близких. Массовые посещения кладбищ приходятся на религиозные праздники: в этом году Вербное воскресенье будет 12 апреля, Пасха – 19 апреля, Красная горка – 26 апреля и Радоница – 28 апреля.
«В обычные годы за четыре воскресных дня на кладбища приезжают около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов. К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно», — пишет в своем блоге Собянин. Он пишет, что сам в прошлом году похоронил мать и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. Число заболевших коронавирусом перевалило за 6000 человек, в больницах умерло более 30 человек, объясняет он: «Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ».
В 2019 г. за апрель московские кладбища посетили порядка 1 млн человек, а в пиковые часы через ворота кладбищ проходило до 5800 человек, указывает сотрудник московского правительства. По его словам, на кладбищах, учитывая близость захоронений друг к другу, будет невозможно обеспечить соблюдение гражданами социальной дистанции, необходимой в период эпидемиологических мер.
Всего в Москве 136 кладбищ. Запрет не коснется похоронных процессий: захоронения будут осуществляться в обычном режиме. Охрану кладбищенских объектов на период ограничительных мер, а также работы по благоустройству кладбищенских территорий продолжит ГБУ «Ритуал».
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам епархий с рекомендацией соблюдать требования власти о профилактических мерах и остаться дома во время Пасхи. Протоиерей Максим Первозванский, настоятель московского храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, призывает православных верующих не делать трагедии из невозможности посетить кладбища усопших родных и близких в период эпидемиологических мер: «В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, думаю, лучше всего отложить посещения могил до Троицкой родительской субботы, которая в этом году выпадает на 6 июня». Для особого поминовения усопших в церковном календаре на 2020 г. предусмотрены так называемые родительские субботы. Троицкая родительская субботу в 2020 г. выпадет на 6 июня. Последний в году день особого поминовения усопших — суббота накануне дня великомученика Димитрия Солунского — 7 ноября.
«Эффективность эпидемиологических мероприятий напрямую зависит от сознательности самих горожан: чем строже будет соблюдаться режим самоизоляции, тем быстрее будут отменены меры ограничительного характера», — говорит представитель мэрии. Учитывая успешность московского опыта по сдерживанию распространения коронавируса, инициатива может быть расширена на всю страну, указывает близкий к мэрии источник. Вчера и власти Ростова-на-Дону также запретили горожанам посещать кладбища в связи с действием режима самоизоляции. Могилы будут приведены в порядок коммунальными службами в рамках городских субботников, сообщала ростовская мэрия.
Штрафы за нарушение указа будут такими же, как и при нарушении режима самоизоляции: за первое нарушение – 4000 руб., за повторное – 5000 руб.