Мэрия Москвы закрыла кладбища из-за коронавируса

«В обычные годы за четыре воскресных дня на кладбища приезжают около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов. К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно», — пишет в своем блоге Собянин. Он пишет, что сам в прошлом году похоронил мать и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. Число заболевших коронавирусом перевалило за 6000 человек, в больницах умерло более 30 человек, объясняет он: «Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ».