Объявлен конкурс на должность председателя Мосгорсуда

Объявлен конкурс на должность председателя МосгорсудаУ Ольги Егоровой есть время до 15 мая, чтобы выдвинуть свою кандидатуру
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила вакансию на должность председателя Мосгорсуда. Заявления и документы от кандидатов будут принимать до 15 мая. Это обычная процедура, пояснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Срок полномочий действующего председателя Ольги Егоровой истекает через полгода — она была назначена указом президента от 25 октября 2014 г. В соответствии с требованиями закона за полгода до истечения срока полномочий открывается вакансия и объявляется конкурс.
Ольга Егорова возглавляет Мосгорсуд с 1999 г., карьеру начинала с должности секретаря суда. Затем работала судьей Октябрьского и Черемушкинского районных судов столицы. В 1988 г. перешла на работу в Мосгорсуд в гражданскую коллегию, а в 1997 г. ее возглавила. С 20 февраля 1999 г. Егорова была заместителем председателя Мосгорсуда, а с сентября 1999 г. по декабрь 2000 г. исполняла обязанности председателя.
Формально кандидатов на должности судей отбирают по конкурсу, участие в нем может принять любой кандидат, имеющий юридическое образование и стаж работы по специальности. Не работавшие судьей кандидаты тоже должны сдать специальный экзамен. Однако настоящие соперники у Егоровой вряд ли появятся, уверен собеседник «Ведомостей» в судейском сообществе: назначение председателя Мосгорсуда — это всегда политический вопрос. Он напоминает, что в свое время назначение Егоровой состоялось вопреки воле председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и с тех пор отношения между столичным и Верховным судом не улучшились. Мосгорсуд всегда обладал определенной автономией по отношению к вышестоящей инстанции, но при этом Егоровой удавалось выстраивать рабочие взаимоотношения со всеми значимыми игроками — в частности, при последнем переназначении ее поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Не очень понятно, удалось ли ей сохранить этот ресурс, но за последние недели председатель Мосгорсуда заметно активизировала информационную работу — например, выступила с программным интервью в «Российской газете», напоминает собеседник «Ведомостей». По его мнению, это свидетельствует о намерении председателя Мосгорсуда идти на следующий срок.
Егорова всегда была очень сильным с аппаратной точки зрения игроком, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай — настолько, что, когда обсуждали ее несостоявшийся переход на должность зампредседателя Верховного суд, это объяснялось именно нежеланием самой Егоровой идти «на понижение». Однако в последнее время появились признаки ослабления ее позиций — например, это отчетливо проявилось при формировании Второго кассационного суда, который проверяет решения столичных судей. Если кассационные суды других регионов создавались по большей части из судей местных судов, то здесь рекомендацию не получил ни один из участвовавших в конкурсе судей Мосгорсуда, напоминает Тай. И до сих пор среди более чем 80 судей второй кассации такие не появились. Это была «черная метка» председателю Мосгорсуда, так же как частные определения кассации в ее адрес, сообщения о которых на сайте кассационного суда появлялись раньше, чем сам документ — в электронной базе. Это можно воспринимать как адресованные председателю Мосгорсуда сигналы о том, что ей, может быть, не следует выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Согласится ли она уйти мирно или на заседании Высшей квалификационной коллегии судей будет битва, как это произошло при обсуждении кандидатуры Олега Свириденко, претендующего на переназначение председателя экономической коллегии Верховного суда — станет понятно не раньше середины мая, считает эксперт. По уже сложившейся традиции, напоминает он, заявки на конкурс судьи обычно подают в последний день приема документов.