Объявлен конкурс на должность председателя Мосгорсуда

Егорова всегда была очень сильным с аппаратной точки зрения игроком, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай — настолько, что, когда обсуждали ее несостоявшийся переход на должность зампредседателя Верховного суд, это объяснялось именно нежеланием самой Егоровой идти «на понижение». Однако в последнее время появились признаки ослабления ее позиций — например, это отчетливо проявилось при формировании Второго кассационного суда, который проверяет решения столичных судей. Если кассационные суды других регионов создавались по большей части из судей местных судов, то здесь рекомендацию не получил ни один из участвовавших в конкурсе судей Мосгорсуда, напоминает Тай. И до сих пор среди более чем 80 судей второй кассации такие не появились. Это была «черная метка» председателю Мосгорсуда, так же как частные определения кассации в ее адрес, сообщения о которых на сайте кассационного суда появлялись раньше, чем сам документ — в электронной базе. Это можно воспринимать как адресованные председателю Мосгорсуда сигналы о том, что ей, может быть, не следует выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Согласится ли она уйти мирно или на заседании Высшей квалификационной коллегии судей будет битва, как это произошло при обсуждении кандидатуры Олега Свириденко, претендующего на переназначение председателя экономической коллегии Верховного суда — станет понятно не раньше середины мая, считает эксперт. По уже сложившейся традиции, напоминает он, заявки на конкурс судьи обычно подают в последний день приема документов.