В России впервые выявили более 3000 случаев коронавируса за сутки

В России впервые выявили более 3000 случаев коронавируса за суткиОбщее число заразившихся приблизилось к 25 000 человек
За последние сутки в России подтвердилось 3388 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Четвертый день подряд в стране фиксируется рекордный прирост заболевших, впервые он превысил 3000 человек. Общее число выявленных заразившихся выросло до 24 490 человек.
Большинство заболевших COVID-19 зафиксировано в Москве – 1774 инфицированных за минувшие сутки. Это рекордный для столицы суточный прирост, предыдущий максимум был накануне. Общее число заболевших в столице приблизилось к 15 000 человек.
Вылечились за минувшие сутки 292 заразившихся коронавирусом россиян, за весь период – 1986 человек. В Москве выздоровели за сутки 189 пациентов, всего вылечившихся более 1200 человек.
Умерли в России почти 200 пациентов с коронавирусом – число летальных исходов за сутки выросло на 28 до 198 человек. Большинство из них в Москве: в столице за весь период скончались 106 заболевших COVID-19, 11 из них за последние сутки.
По данным Роспотребнадзора, проведено уже более 1,5 млн тестов на коронавирус, 130 000 человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.
Больше всего новых случаев кроме Москвы выявили в Подмосковье (272), Мурманской области (137), Санкт-Петербурге (130), Ленинградской области (108), Коми (97), Ингушетии (56), Смоленской (51), Нижегородской (47), Владимирской и Тульской (по 45 новых случаев) областях.
Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в 84 из 85 регионов. В топ-10 регионов по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19 помимо столицы (14 776 заразившихся) входят Московская область (2587), Санкт-Петербург (929), Коми (402), Нижегородская (339), Ленинградская (298), Мурманская (265) области, Краснодарский край (230), Брянская область (164) и Башкортостан (149). Единственным регионом, в котором до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения, остается республика Алтай.
В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который производит расчеты на основе официальных данных всех стран, число заразившихся коронавирусом превышает 1,9 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах, умерло околи 127 000 инфицированных, выздоровели почти 500 000 пациентов.
На момент публикации Россия входит в топ-15 стран по числу заболевших COVID-19. Наибольшее число случаев заражения выявлено в США (609 422), Испании (174 060), Италии (162 488), Германии (132 362), Франции (131 362), Великобритании (94 845) и Китае (83 351), где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. Больше всего пациентов с коронавирусом умерло в США (26 056), Италии (21 067), Испании (18 255), Франции (15 729) и Великобритании (12 107).