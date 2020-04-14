Число заболевших COVID-19 в России превысило 21 000 человек

Более 1000 человек в Москве уже вылечились от коронавируса, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, число выздоровевших за сутки выросло на 179 до 1016 человек. Умерли в столице 95 инфицированных, 13 из них – за последние сутки.