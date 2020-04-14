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Число заболевших COVID-19 в России превысило 21 000 человек

Третий день подряд выявлено более 2000 новых случаев
Алена Якушова
Михаил Терещенко / ТАСС

За минувшие сутки в России зарегистрировали 2774 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это новый рекорд, предыдущий был накануне, когда оперштаб отчитался о 2558 новых заболевших. Общее число инфицированных к 14 апреля выросло до 21 102 человек.

Большинство новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Москве – 1489 заразившихся коронавирусом. Суточный прирост в столице также стал рекордным, предыдущий максимум был зафиксирован 13 апреля (1355 новых случаев). Общее число заболевших в столице уже превысило 13 000 человек.

Более 1000 человек в Москве уже вылечились от коронавируса, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, число выздоровевших за сутки выросло на 179 до 1016 человек. Умерли в столице 95 инфицированных, 13 из них – за последние сутки. 

В России за минувшие сутки вылечились 224 заразившихся коронавирусом, за весь период – 1694 человека. Число летальных исходов за сутки выросло на 22 до 170.

В топ-10 регионов по суточному приросту заболевших кроме Москвы входят Московская область (460), Санкт-Петербург (121), Республика Коми (97), Нижегородская (68), Тамбовская (35), Ленинградская (35), Смоленская (34) и Рязанская (27) области, а также Пермский край (27 новых случаев заражения за сутки).

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Заболевание коронавирусной инфекцией на сегодняшний день зафиксировано в 82 из 85 регионов. Больше всего заразившихся, по данным на 14 апреля, в Москве (13 002), Подмосковье (2315), Санкт-Петербурге (799), Республике Коми (305), Нижегородской области (292), Краснодарском крае (215), Ленинградской (190) и Брянской (142) областях,  Красноярском крае (131) и Башкрии (129 заболевших COVID-19).

В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который производит расчеты на основе официальных данных всех стран, число заразившихся коронавирусом превышает 1,9 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах, умерло около 120 000 инфицированных, выздоровело более 457 000 пациентов.

На момент публикации Россия входит в топ-15 стран по числу заболевших COVID-19. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США (582 594), Испании (170 099), Италии (159 516), Франции (137 877) и Германии (130 072). Больше всего пациентов с коронавирусом умерло в США (23 649), Италии (20 465), Испании (17 756), Франции (14 967) и Великобритании (11 329).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных