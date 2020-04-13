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В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом

Всего инфицированных более 18 000
Артем Гирш
Артем Геодакян / ТАСС

За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 18 328 в 82 регионах.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1355). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 495, в Санкт-Петербурге – на 121,  Тверской области – на 44, Краснодарском крае – на 41, Нижегородской области – на 30, Ростовской области – на 26, Красноярском крае – на 25, в Башкирии – на 23 и Оренбургской области – на 20.

За сутки в России умерли 18 пациентов с COVID-19, всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 148 человек.

Выписаны за последние сутки 179 пациентов, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1470.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (11 513), Московская область (1855) и Санкт-Петербург (698). В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено более 1,8 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались почти 115 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных