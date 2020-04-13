В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусомВсего инфицированных более 18 000
За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 18 328 в 82 регионах.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1355). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 495, в Санкт-Петербурге – на 121, Тверской области – на 44, Краснодарском крае – на 41, Нижегородской области – на 30, Ростовской области – на 26, Красноярском крае – на 25, в Башкирии – на 23 и Оренбургской области – на 20.
За сутки в России умерли 18 пациентов с COVID-19, всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 148 человек.
Выписаны за последние сутки 179 пациентов, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло 1470.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (11 513), Московская область (1855) и Санкт-Петербург (698). В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено более 1,8 млн заболевших коронавирусом более чем в двух сотнях стран. Скончались почти 115 000 человек.