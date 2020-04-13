В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (1355). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 495, в Санкт-Петербурге – на 121, Тверской области – на 44, Краснодарском крае – на 41, Нижегородской области – на 30, Ростовской области – на 26, Красноярском крае – на 25, в Башкирии – на 23 и Оренбургской области – на 20.