Федеральные телеканалы почти забыли о Сирии

Федеральные телеканалы почти забыли о СирииКоличество упоминаний этой страны и провинции Идлиб сократилось в 24,5 раза
Российские федеральные каналы резко снизили показ новостей про Сирию с конца марта, следует из данных «Медиалогии», с которыми ознакомились «Ведомости». Начиная с 23 марта число новостей про Сирию на федеральных каналах не превышало сотни в неделю: так, с 23 по 30 марта было всего 93 новости, с 30 марта по 6 апреля – 48, а за прошлую неделю лишь 19. В сравнении с февралем – началом марта их число снизилось почти в 10 раз: больше всего новостей было за неделю со 2 по 9 марта – 467 (то есть, по сравнению с прошлой неделей, больше в 24,5 раза). В феврале в разные недели число таких новостей колебалось от 278 до 306.
Схожая картина и в целом в федеральных СМИ: число новостей про Сирию по сравнению с февралем снизилось более чем в 6 раз. Так, за прошлую неделю их было 3716, за неделю с 20 марта по 6 апреля – 3652. В феврале и начале марта число новостей про Сирию варьировалось от 11 676 до 18 830.
Представители «Первого канала», холдинга ВГТРК (владеет каналами «Россия 1», «Россия 24»), НТВ отказались от комментариев. «В отличие от ряда изданий, в том числе печатных, редакция РЕН ТВ является самостоятельной и формирует свою повестку, опираясь исключительно на общую информационную картину и интерес зрителя», – заявили в пресс-службе РЕН ТВ. «Ведомости» направили запрос в ТВЦ.
В феврале начался очередной виток эскалации в сирийской провинции Идлиб. 11 февраля сирийская оппозиция при поддержке Турции начала наступление на правительственные войска. 20 февраля российское Минобороны впервые официально обвинило вооруженные силы Турции в поддержке боевиков в Идлибе. Еще больше ситуация обострилась спустя неделю, после того как 36 турецких военных погибли из-за удара самолета ВВС Сирии. В ответ Турция начала военную операцию «Весенний щит».
После нескольких телефонных переговоров 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам личной встречи подписали соглашение, в котором договорились о прекращении огня, создании коридора безопасности вокруг шоссе М4 (Латакия – Алеппо) и совместном российско-турецком патрулировании в этой зоне.
15 апреля Россия и Турция провели уже четвертое патрулирование трассы М4, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон. Режим прекращения огня в целом соблюдается, однако «боевики не прекращают попыток сорвать наши усилия», в частности «препятствуют патрулированию зоны безопасности», заявила 9 апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова. Соблюдение перемирия подтвердил и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Anadolu. Кроме того, по сведениям агентства, с момента подписания российско-турецкого соглашения в Идлиб из Турции вернулось около 110 000 человек.
В феврале сирийская тема действительно была важной, но сейчас произошла переоценка многих событий, считает политолог Алексей Макаркин: «Это касается не только Сирии. Если бы еще недавно любого политолога спросили про самое важное событие апреля, он бы назвал голосование по поправкам в Конституцию. Сейчас же, если кто-то о нем и рассуждает по инерции, это воспринимается как что-то неактуальное, как будто из другой жизни. Людей волнует не это, а то, что будет с их работой и здоровьем из-за коронавируса». То же самое касается и внешней политики: если уж Украина никого не интересует, то Сирия тем более, поясняет Макаркин.
Кроме того, для массового сознания тема Сирии потеряла актуальность задолго до февральских событий и теперь интересует только экспертов, уверен политолог: «Раньше к Сирии был благожелательный интерес, но одно дело, когда мы освобождаем Пальмиру, культурное наследие, от террористов, а другое – когда продвинулись на 5 км и взяли участок какой-то дороги в Идлибе. Теперь уже нет той победоносной однозначности, что была в начале кампании, и люди в основном просто не понимают, почему эта война вообще до сих пор идет». Что же касается февральских событий, то они были важными, но ничего драматического там не произошло – Россия не вступила в войну с Турцией, удалось довольно быстро договориться, и теперь там снова затишье. Эти события даже с учетом освещения на федеральных каналах не смогли бы вернуть того прежнего отношения россиян к сирийской войне, резюмирует Макаркин.