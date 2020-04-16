Федеральные телеканалы почти забыли о Сирии

Кроме того, для массового сознания тема Сирии потеряла актуальность задолго до февральских событий и теперь интересует только экспертов, уверен политолог: «Раньше к Сирии был благожелательный интерес, но одно дело, когда мы освобождаем Пальмиру, культурное наследие, от террористов, а другое – когда продвинулись на 5 км и взяли участок какой-то дороги в Идлибе. Теперь уже нет той победоносной однозначности, что была в начале кампании, и люди в основном просто не понимают, почему эта война вообще до сих пор идет». Что же касается февральских событий, то они были важными, но ничего драматического там не произошло – Россия не вступила в войну с Турцией, удалось довольно быстро договориться, и теперь там снова затишье. Эти события даже с учетом освещения на федеральных каналах не смогли бы вернуть того прежнего отношения россиян к сирийской войне, резюмирует Макаркин.