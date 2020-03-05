Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
В Кремле завершились переговоры президентов России и Турции, они длились около шести часов. В итоге Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали совместный документ по урегулированию конфликта в Сирии. По словам Путина, переговоры с турецкой стороной были непростыми, но закончились «позитивно».
Вот основные итоги:
В полночь с 5 по 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения, после чего будут согласованы следующие шаги:
На севере Сирии создается коридор безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4.
С 15 марта военные России и Турции начнут совместное патрулирование на участках трассы М4.
Турция оставляет за собой право отвечать на действия сил официального Дамаска, заявил Эрдоган.
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран. До этой встречи президенты России и Турции обсуждали обострение ситуации в сирийском Идлибе по телефону.
Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после наступления боевиков запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции правительственных войск Сирии. Обстрелу подверглись также турецкие военные. В результате обострения конфликта погибли 36 военнослужащих Турции, более 30 человек ранены. В этот же день Турция начала против Сирии военную операцию «Весенний щит».