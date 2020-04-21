Две трети жителей Земли одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом

Две трети жителей Земли одобряют меры властей по борьбе с коронавирусомНо в России и США пандемия лишь углубляет поляризацию общества
Жители разных стран стали чаще одобрять действия своих правительств, направленные на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Это следует из результатов глобального исследования, проведенного Gallup International и холдингом «Ромир» в марте – апреле 2020 г. в 18 странах.
В среднем по миру доля тех, кто считает, что правительство предпринимает правильные усилия в борьбе с вирусом, за последний месяц увеличилась с 62 до 69%, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, снизилась с 32 до 28%. В России динамика несколько отличается: доля одобряющих действия правительства тоже возросла (с 49 до 51%), но и недовольных стало больше – 44% вместо 36%. Российские цифры в отличие от глобальных демонстрируют не рост доверия, а скорее нарастание поляризации, поясняет президент «Ромира» Андрей Милёхин: «Очевидно, что многие уже сегодня ощущают негативные последствия ряда решений российских властей». В целом же, по мнению социолога, динамика в ответах граждан на вопрос исследования – «отличный маркер для властей в оценке эффективности выбранной стратегии борьбы с пандемией».
Больше всего сторонников правительственных мер оказалось среди жителей Индии и Малайзии (по 91%), Австрии (86%) и Пакистана (82%). Реже других одобряют действия властей в Таиланде, Японии (по 19%) и США (48%) – только в этих трех странах данный показатель не достигает даже 50%. В Японии недовольство связано, в частности, с тем, что власти намеренно ограничивают проведение тестов на коронавирус, чтобы занизить статистику заболеваний, отмечает The Asia Times.
В США респондентов, согласных и не согласных с политикой правительства, оказалось поровну, в связи с чем и рекордный для исследования показатель недовольства (48%) тоже приходится на США. Еще в конце марта опросы фиксировали рост одобрения деятельности президента Дональда Трампа в целом и его действий по борьбе с коронавирусом в частности, напоминает эксперт Brookings Institution Уильям Галстон. Однако к середине апреля картина изменилась: большинство американцев, по данным Pew Research Center, считают, что Трамп слишком медленно принимал антикризисные меры и что он не дает полной информации о текущем положении в США. Кроме того, более половины жителей страны опасаются, что ограничительные меры снимут слишком быстро, а 73% уверены, что худший момент кризиса еще впереди.
Для каждой конкретной страны имеет значение целый комплекс факторов – и историческое наследие, и политический режим, и меры властей по поддержке граждан и бизнеса, разъясняет Милёхин: «Например, жители азиатских стран исторически более законопослушны и лояльны власти, поэтому уровень их одобрения действий правительства почти всегда выше среднего». Но сейчас все-таки самое большое значение приобретает третий фактор, уверен эксперт: некоторые государства действительно взяли на себя ответственность и проявили социальную ориентированность в момент, когда это больше всего нужно. «Это видно по данным опросов: больше всего одобрения получили правительства тех стран, которых пандемия не так сильно коснулась, или тех, которые смогли адекватно отреагировать на тяжелую ситуацию», – отмечает социолог.
По его мнению, в большинстве случаев страны выходят из пандемии более сплоченными, но в некоторых обществах кризис только углубляет поляризацию: «К последним, к сожалению, относится Россия. Все объявленные государством меры поддержки пока что носят декларативный характер, реальную помощь, возможно, получают Сбербанк, «Газпром» и безработные, а не социально активное население и малый и средний бизнес. Отсюда и рост негативизма у части населения». В США поляризация тоже растет, несмотря на активное государственное стимулирование экономики. По словам Милёхина, здесь большую роль играет нарастающее предвыборное противостояние, которое поляризует любую проблему, а также географическая специфика распространения инфекции: большая часть случаев заражения зафиксирована в Нью-Йорке, а ограничения вводят по всей стране.