Две трети жителей Земли одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом

В среднем по миру доля тех, кто считает, что правительство предпринимает правильные усилия в борьбе с вирусом, за последний месяц увеличилась с 62 до 69%, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, снизилась с 32 до 28%. В России динамика несколько отличается: доля одобряющих действия правительства тоже возросла (с 49 до 51%), но и недовольных стало больше – 44% вместо 36%. Российские цифры в отличие от глобальных демонстрируют не рост доверия, а скорее нарастание поляризации, поясняет президент «Ромира» Андрей Милёхин: «Очевидно, что многие уже сегодня ощущают негативные последствия ряда решений российских властей». В целом же, по мнению социолога, динамика в ответах граждан на вопрос исследования – «отличный маркер для властей в оценке эффективности выбранной стратегии борьбы с пандемией».