Уличная преступность в период самоизоляции в Москве заметно снизилась

Как объявила 23 апреля пресс-служба московской полиции, общее количество сообщений о преступлениях в столице с 1 по 22 апреля сократилось на 9,5%. При этом число зарегистрированных случаев причинения умышленного тяжкого вреда здоровью за тот же период упало на 47,6%, краж – на 29,3%, в том числе квартирных – на 62%. Количество уличных грабежей сократилось на 66,4%, разбоев – на 62%, на 57% снизилось число ДТП и на 59,1% – число пострадавших в них, говорится в сообщении.