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Уличная преступность в период самоизоляции в Москве заметно снизилась

Но статистику по другим распространенным видам преступлений полиция пока не обнародовала
Алексей Никольский
Евгений Разумный / Ведомости

Как объявила 23 апреля пресс-служба московской полиции, общее количество сообщений о преступлениях в столице с 1 по 22 апреля сократилось на 9,5%. При этом число зарегистрированных случаев причинения умышленного тяжкого вреда здоровью за тот же период упало на 47,6%, краж – на 29,3%, в том числе квартирных – на 62%. Количество уличных грабежей сократилось на 66,4%, разбоев – на 62%, на 57% снизилось число ДТП и на 59,1% – число пострадавших в них, говорится в сообщении.

В то же время представитель Главного управления (ГУ) МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что сообщения в мессенджерах об участившихся нападениях групп безработных на женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек не соответствуют действительности и таких фактов не зарегистрировано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных