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Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса

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Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается роста преступности, то, безусловно, мы все это фиксируем», – сказал он и отметил, что тенденция стоит повышенного внимания.

Песков отметил, что не стоит «выстраивать сейчас какие-то авральные графики» по отдельным случаям в ряде городов. Отвечая на вопрос, сравнима ли данная ситуация с 1990-ми гг., он сказал: «У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться».

С 30 марта до начала мая в России введены нерабочие дни, позднее различные регионы ввели ограничения на поездки, посещения и работу отдельных видов предприятий. В апреле в силу вступили поправки, ужесточающие наказание за нарушение эпидемиологических норм и распространение фейк-ньюс. По новым законам нарушение карантинных норм грозит лишением свободы до семи лет, а распространение недостоверных сведений – лишением свободы до пяти лет. Штрафы за нарушение режима самоизоляции были введены в Москве и Московской области, с 13 апреля в регионах работает система электронных пропусков для поездок по городу.

Ранее по теме: В Москве 1358 человек оштрафованы за нарушение социальной дистанции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных