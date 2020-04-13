Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается роста преступности, то, безусловно, мы все это фиксируем», – сказал он и отметил, что тенденция стоит повышенного внимания.
Песков отметил, что не стоит «выстраивать сейчас какие-то авральные графики» по отдельным случаям в ряде городов. Отвечая на вопрос, сравнима ли данная ситуация с 1990-ми гг., он сказал: «У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться».
С 30 марта до начала мая в России введены нерабочие дни, позднее различные регионы ввели ограничения на поездки, посещения и работу отдельных видов предприятий. В апреле в силу вступили поправки, ужесточающие наказание за нарушение эпидемиологических норм и распространение фейк-ньюс. По новым законам нарушение карантинных норм грозит лишением свободы до семи лет, а распространение недостоверных сведений – лишением свободы до пяти лет. Штрафы за нарушение режима самоизоляции были введены в Москве и Московской области, с 13 апреля в регионах работает система электронных пропусков для поездок по городу.