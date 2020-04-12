В Москве 1358 человек оштрафованы за нарушение социальной дистанции

В Москве действует режим самоизоляции, который обязывает жителей столицы соблюдать социальную дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях. На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье начнет действовать пропускная система: с 15 апреля передвигаться на любом виде транспорта можно будет только при наличии цифрового пропуска. Ходить пешком внутри района можно будет без пропусков.