В Москве 1358 человек оштрафованы за нарушение социальной дистанции
Сотрудники московской полиции 11 апреля составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции (ст. 3.18.1 КоАП), сообщил оперативный штаб. Нарушители, которым были выписаны штрафы, собирались в группы или находились на улице без конкретной причины, установленной указом мэра столицы (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора), говорится в сообщении.
Кроме того, к ответственности привлечены 18 магазинов, которые не сделали специальную разметку, помогающую людям соблюдать дистанцию. Также за весь период оштрафованы 30 человек, которые больны коронавирусом и нарушили карантин.
Число больных коронавирусом в Москве к 12 апреля достигло 10 158, скончались 72 пациента. В целом по России заразились 15 770 человек, 130 умерли.
В Москве действует режим самоизоляции, который обязывает жителей столицы соблюдать социальную дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях. На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье начнет действовать пропускная система: с 15 апреля передвигаться на любом виде транспорта можно будет только при наличии цифрового пропуска. Ходить пешком внутри района можно будет без пропусков.