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В Москве 1358 человек оштрафованы за нарушение социальной дистанции

Ведомости

Сотрудники московской полиции 11 апреля составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции (ст. 3.18.1 КоАП), сообщил оперативный штаб. Нарушители, которым были выписаны штрафы, собирались в группы или находились на улице без конкретной причины, установленной указом мэра столицы (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора), говорится в сообщении.

Кроме того, к ответственности привлечены 18 магазинов, которые не сделали специальную разметку, помогающую людям соблюдать дистанцию. Также за весь период оштрафованы 30 человек, которые больны коронавирусом и нарушили карантин.

Число больных коронавирусом в Москве к 12 апреля достигло 10 158, скончались 72 пациента. В целом по России заразились 15 770 человек, 130 умерли.

В Москве действует режим самоизоляции, который обязывает жителей столицы соблюдать социальную дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях. На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье начнет действовать пропускная система: с 15 апреля передвигаться на любом виде транспорта можно будет только при наличии цифрового пропуска. Ходить пешком внутри района можно будет без пропусков.

Ранее по теме: Что нужно знать о пропускном режиме в Москве и Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных