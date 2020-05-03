Около 3000 работников месторождения «Газпрома» могли заразиться коронавирусом

Около 3000 работников месторождения «Газпрома» могли заразиться коронавирусомОфициально заболевание подтверждено пока у 39 человек
У 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома» в Якутии официально подтвержден коронавирус, сообщил глава региона Айсен Николаев со ссылкой на Роспотребнадзор. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила о возможном заражении около 3000 сотрудников месторождения.
На Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 000 человек, у около трети из них – предварительно положительный результат, сказала Малинникова после поездки в Якутию. Она отметила, что у работников с предварительным положительным результатом нет симптомов COVID-19. «В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия», ‒ заявила главный внештатный инфекционист Минздрава. Для более полной и точной верификации количества больных силами «Газпрома» и его подрядчиков проводится вторичное тестирование, отметил глава Якутии. По его словам, из 39 официально заболевших 23 человека лежат в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, остальные 16 человек переносят заболевание в легкой форме, поэтому они находятся в изоляторах и обсерваторах вахтовых поселков.
«Ведомости» запросили комментарий «Газпрома».
Чаяндинское месторождение
Находится на юго-западе Якутии (по данным «Яндекс.Карт», на автомобиле от Якутска – 2100 км и от Братска – 560 км). Там компания ведет добычу газа, его подготовку и подачу для газопровода «Сила Сибири». Через него с декабря 2019 г. «Газпром» поставляет газ в Китай. Проектная мощность Чаяндинского месторождения – 25 млрд куб. м в год.
Накануне заместитель председателя правительства Якутии и зампред оперштаба Ольга Балабкина сообщила в Telegram, что, по словам Малинниковой, коронавирусную инфекцию нашли у почти 3500 работников Чаяндинского месторождения, но позже удалила свой пост, пишет издание SakhaLife. Тогда же «Ведомости» отправляли запрос в «Газпром» о количестве заболевших на месторождении, компания не стала это комментировать. «Сроки ввода в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении остаются без изменений», – сказал представитель компании.
В конце апреля на Чаяндинском месторождении прошли стихийные митинги, протестующие требовали от властей принять меры по защите от коронавируса. По официальным данным на 3 мая, в Якутии выявлено 282 случая заражения коронавирусом, вылечились от COVID-19 уже 39 человек, а 4 пациента с коронавирусом скончались.
В подготовке материала участвовал Артур Топорков