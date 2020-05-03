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Около 3000 работников месторождения «Газпрома» могли заразиться коронавирусом

Официально заболевание подтверждено пока у 39 человек
Алена Якушова
Рабочие на газонефтеконденсатной разведочной станции на Чаяндинском газовом месторождении в Ленском районе Якутии. Архивное фото /Игорь Агеенко / РИА Новости

У 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома» в Якутии официально подтвержден коронавирус, сообщил глава региона Айсен Николаев со ссылкой на Роспотребнадзор. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила о возможном заражении около 3000 сотрудников месторождения.

На Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 000 человек, у около трети из них – предварительно положительный результат, сказала Малинникова после поездки в Якутию. Она отметила, что у работников с предварительным положительным результатом нет симптомов COVID-19. «В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся  все противоэпидемические мероприятия», ‒ заявила главный внештатный инфекционист Минздрава. Для более полной и точной верификации количества больных силами «Газпрома» и его подрядчиков проводится вторичное тестирование, отметил глава Якутии. По его словам, из 39 официально заболевших 23 человека лежат в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, остальные 16 человек переносят заболевание в легкой форме, поэтому они находятся в изоляторах и обсерваторах вахтовых поселков.

«Ведомости» запросили комментарий «Газпрома».

Чаяндинское месторождение

Находится на юго-западе Якутии (по данным «Яндекс.Карт», на автомобиле от Якутска – 2100 км и от Братска – 560 км). Там компания ведет добычу газа, его подготовку и подачу для газопровода «Сила Сибири». Через него с декабря 2019 г. «Газпром» поставляет газ в Китай. Проектная мощность Чаяндинского месторождения –  25 млрд куб. м в год.

Накануне заместитель председателя правительства Якутии и зампред оперштаба Ольга Балабкина сообщила в Telegram, что, по словам Малинниковой, коронавирусную инфекцию нашли у почти 3500 работников Чаяндинского месторождения, но позже удалила свой пост, пишет издание SakhaLife. Тогда же «Ведомости» отправляли запрос в «Газпром» о количестве заболевших на месторождении, компания не стала это комментировать. «Сроки ввода в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении остаются без изменений», – сказал представитель компании.

В конце апреля на Чаяндинском месторождении прошли стихийные митинги, протестующие требовали от властей принять меры по защите от коронавируса. По официальным данным на 3 мая, в Якутии выявлено 282 случая заражения коронавирусом, вылечились от COVID-19 уже 39 человек, а 4 пациента с коронавирусом скончались.

В подготовке материала участвовал Артур Топорков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных