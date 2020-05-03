Около 3000 работников месторождения «Газпрома» могли заразиться коронавирусом

На Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 000 человек, у около трети из них – предварительно положительный результат, сказала Малинникова после поездки в Якутию. Она отметила, что у работников с предварительным положительным результатом нет симптомов COVID-19. «В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия», ‒ заявила главный внештатный инфекционист Минздрава. Для более полной и точной верификации количества больных силами «Газпрома» и его подрядчиков проводится вторичное тестирование, отметил глава Якутии. По его словам, из 39 официально заболевших 23 человека лежат в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, остальные 16 человек переносят заболевание в легкой форме, поэтому они находятся в изоляторах и обсерваторах вахтовых поселков.