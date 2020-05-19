Егор Жуков пожаловался в Страсбург на политическое преследование

Егор Жуков пожаловался в Страсбург на политическое преследованиеОн считает, что его осудили за критику власти
Студент ВШЭ Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование. Об этом рассказал руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев. Жалоба (копия есть у «Ведомостей») направлена в суд по почте.
В своей жалобе Жуков доказывает, что его уголовное преследование и осуждение были политически мотивированными – он был наказан властями за легитимные политические высказывания, т. е. по существу – за критику действующей власти и высказывания об эффективности ненасильственных методов борьбы с ней. Фактически его приговор стал актом устрашения, что является нарушением ст. 18 европейской Конвенции (запрещает применение существующих ограничений прав и свобод для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены).
Жукова задержали 2 августа в рамках «московского дела». Сначала ему вменили участие в «массовых беспорядках», но потом это обвинение сняли и предъявили новое – в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). В основу обвинения легли несколько роликов с выступлениями Жукова на YouTube-канале.
В своей жалобе Жуков утверждает, что при рассмотрении его дела был нарушен принцип равенства сторон, суд не дал ему возможности возражать против выдвинутых обвинений. Ключевым доказательством обвинения стало заключение экспертов Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ, которое было получено в ходе предварительного следствия и без участия защиты. Суды приняли это заключение безоговорочно, отказавшись слушать специалистов, которые могли поставить под сомнение экспертизу.
По мнению Жукова, в ходе этого дела было нарушено его право на свободу выражения мнения – фактически его осудили не за высказывания, а за отдельные слова, вырванные из контекста, эксперт нашел в них мотив политической ненависти или вражды к действующей власти, хотя на самом деле заявитель последовательно убеждал зрителей в эффективности и необходимости применения именно ненасильственных методов борьбы. При этом остались без исследования остальные ролики заявителя, его поведение до и после их размещения, чтобы оценить его приверженность к экстремистским выражениям и поведению.
ЕСПЧ достаточно редко применяет ст. 18 Конвенции, отмечает Коротеев. До сих пор жертвами политического преследования в Страсбурге признаны только бывший медиамагнат Владимир Гусинский и оппозиционер Алексей Навальный, напоминает он. «Но мы считаем, что это как раз такой случай, – говорит Коротеев. – Одной из важных целей преследования Жукова было сделать невозможным его участие в избирательной кампании в Мосгордуму». Жуков был членом штаба Дмитрия Гудкова, который выдвигался в качестве кандидата, но получил отказ в регистрации.
«Ведомости» направили в Минюст запрос с просьбой прокомментировать обращение Жукова в ЕСПЧ.
Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский говорит, что, как правило, ст. 280 УК не используется для преследования активистов. Скорее она применяется как инструмент устрашения: среди дел, возбуждаемых по ч. 2 ст. 280, довольно высок процент таких, в которых общественная опасность сказанных слов сильно преувеличена. Ведь именно общественная опасность деяния может быть основанием для уголовного преследования, напоминает эксперт. В выступлениях Жукова же отсутствовали даже формальные призывы к разжиганию вражды, отмечает Верховский: тот все время подчеркивал мирный характер протеста. То есть его дело – это «особый случай» даже на фоне общего массива дел об экстремистских высказываниях.