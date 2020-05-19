Егор Жуков пожаловался в Страсбург на политическое преследование

По мнению Жукова, в ходе этого дела было нарушено его право на свободу выражения мнения – фактически его осудили не за высказывания, а за отдельные слова, вырванные из контекста, эксперт нашел в них мотив политической ненависти или вражды к действующей власти, хотя на самом деле заявитель последовательно убеждал зрителей в эффективности и необходимости применения именно ненасильственных методов борьбы. При этом остались без исследования остальные ролики заявителя, его поведение до и после их размещения, чтобы оценить его приверженность к экстремистским выражениям и поведению.