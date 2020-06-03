Мосгорсуд признал законными штрафы за нарушение режима изоляции

Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата округа Кунцево Дениса Шендеровича и журналиста Алексея Обухова, оспаривавших как саму ст. 3.18.1 КоАПа Москвы, которая вводит штрафы за нарушение режима самоизоляциии, так и ст. 16.6 КоАПа Москвы, которая позволяет применять их в автоматическом режиме с использованием камер.



Истцы доказывали, что такой порядок привлечения к административной ответственности за проезд на личном транспорте без пропуска или некорректное использование приложения «Социальный мониторинг» не соответствует нормам федерального КоАПа, нарушает права граждан на судебную защиту и позволяет дважды наказывать за одно и то же нарушение. Они апеллировали к ст. 20.6.1 КоАПа, которая предусматривает ответственность за аналогичные нарушения, и ссылались на обзор Верховного суда от 21 апреля, в котором говорится, что даже за нарушение региональных норм о самоизоляции должны применяться федеральные санкции. Ст. 3.18.1 КоАПа Москвы не содержит конкретных действий, которые бы не охватывались диспозицией ст. 20.6.1 федерального КоАПа, это создает поле для произвольного применения спорной нормы, доказывали авторы иска. Кроме того, дела о штрафах по федеральному КоАПу рассматриваются в общем, а не в особом порядке, что позволяет гражданам отстаивать свои права в суде.