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Мосгорсуд признал законными штрафы за нарушение режима изоляции

Нарушение столичного режима влечет московские штрафы, считают власти
Анастасия Корня
Михаил Терещенко / ТАСС

Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата округа Кунцево Дениса Шендеровича и журналиста Алексея Обухова, оспаривавших как саму ст. 3.18.1 КоАПа Москвы, которая вводит штрафы за нарушение режима самоизоляциии, так и ст. 16.6 КоАПа Москвы, которая позволяет применять их в автоматическом режиме с использованием камер.

Истцы доказывали, что такой порядок привлечения к административной ответственности за проезд на личном транспорте без пропуска или некорректное использование приложения «Социальный мониторинг» не соответствует нормам федерального КоАПа, нарушает права граждан на судебную защиту и позволяет дважды наказывать за одно и то же нарушение. Они апеллировали к ст. 20.6.1 КоАПа, которая предусматривает ответственность за аналогичные нарушения, и ссылались на обзор Верховного суда от 21 апреля, в котором говорится, что даже за нарушение региональных норм о самоизоляции должны применяться федеральные санкции. Ст. 3.18.1 КоАПа Москвы не содержит конкретных действий, которые бы не охватывались диспозицией ст. 20.6.1 федерального КоАПа, это создает поле для произвольного применения спорной нормы, доказывали авторы иска. Кроме того, дела о штрафах по федеральному КоАПу рассматриваются в общем, а не в особом порядке, что позволяет гражданам отстаивать свои права в суде.

Суд разделил иск на две части и решил, что претензии к порядку применения штрафов он будет рассматривать отдельно (предварительное заседание по этому делу назначено на 18 июня, сообщил Обухов). Таким образом, речь шла только о законности штрафов по ст. 3.18.1 КоАПа Москвы за нарушение режима самоизоляции. Столичными властями выписано более 70 000 штрафов на сумму около 300 млн руб., напомнил участникам заседания Шендерович, а в электронной базе Мосгорсуда зарегистрировано уже более 5000 жалоб на такие штрафы.

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Скорее всего, дело будет слушаться уже после окончания действия мер Собянина

Представители столичной мэрии в суде доказывали, что московский закон не нарушает федерального законодательства, так как вопросы введения и применения административных санкций – предмет совместного ведения и региональные власти вправе устанавливать свое регулирование там, где отсутствует федеральное. Так как режим самоизоляции введен московскими властями, то и ответственность за его нарушение предусмотрена местным законом. «Данные две нормы не противоречат друг другу и не являются идентичными», – доказывала представитель Мосгордумы. В федеральных правилах, например, нет санкции за прогулку с собакой далее чем за 100 м от дома.

Оглашена пока только резолютивная часть решения суда, мотивировка станет известна позднее.

«Цирк с конями», – отреагировал на это решение Шендерович. По его мнению, это была лишь имитация процесса, а решение было заведомо предсказуемо, не случайно судья отклонил практически все ходатайства истцов. Настоящее разбирательство начнется в ЕСПЧ и задача истцов – туда дойти, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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