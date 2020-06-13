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В России выявлено 8706 новых случаев заражения коронавирусом

Умерли за сутки 114 человек
Артем Гирш
Наталия Федосенко / ТАСС

В России выявлено 8706 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 520 129. За сутки в стране умерли 114 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 6829 человек.

За прошедшие сутки полностью выздоровел 5271 человек, переболевший коронавирусной инфекцией, за все время выздоровели 274 641 человек. Продолжают лечение 238 659 больных.

В Москве коронавирус обнаружен еще у 1493 человек. Общее число заболевших в столице достигло 204 428. За минувшие сутки в городе выздоровели 1534 больных, лечение продолжают 81 639 человек. За сутки умерли 44 больных с коронавирусом, за все время от COVID-19 погиб 3231 человек.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах. После Москвы больше всего заразившихся за сутки выявили в Московской области – 725, в Санкт-Петербурге – 262, в Воронежской области– 228, в Нижегородской– 218, в Ханты-Манскийском АО–183, в Красноярском крае– 169, в Иркутской области– 163, в Ростовской– 162, в Коми–156, в Ульяновской области – 150, в Самарской– 146, в Ямало-Ненецкой– 125, в Челябинской– 120, в Саратовской– 118, в Архангельской– 113, в Волгоградской– 109, в Новосибирской– 108, в Смоленской– 103, в Тыве – 101 и в Псковской области– 100.

По общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом после Москвы продолжают лидировать Московская область (48 636), Санкт-Петербург (20 305), Нижегородская (13 780) и Свердловская (9071) области. В топ-10 регионов по числу заболевших также входят Ростовская область (7314), Дагестан (6463), Красноярский край (6328), Тульская (5245) и Калужская (5011) области, по данным стопкоронавирус.рф.

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В мире COVID-19 обнаружен более чем у 7,6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 2 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 425 000 больных COVID-19, свыше 114 000 из них приходится на жителей США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных