В России выявлено 8706 новых случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах. После Москвы больше всего заразившихся за сутки выявили в Московской области – 725, в Санкт-Петербурге – 262, в Воронежской области – 228, в Нижегородской– 218, в Ханты-Манскийском АО– 183, в Красноярском крае – 169, в Иркутской области – 163, в Ростовской – 162, в Коми– 156, в Ульяновской области – 150, в Самарской – 146, в Ямало-Ненецкой – 125, в Челябинской – 120, в Саратовской – 118, в Архангельской – 113, в Волгоградской– 109, в Новосибирской – 108, в Смоленской – 103, в Тыве – 101 и в Псковской области – 100.