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Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня. В городе все еще действует запрет на массовые мероприятия, и «никакой массовки не должно быть», сказал он в эфире канала «Россия-24». Собянин отметил, что в праздники будут проходить «официальные мероприятия», но призвал смотреть их по телевизору.

Ранее 11 июня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о готовности к проведению парада Победы. Парад, который должен был состояться 9 мая, из-за распространения коронавируса был перенесен на открытую дату, позднее Путин поручил провести его 24 июня.

5 июня Собянин заявил о возможности принять «более серьезные решения» по снятию ограничений, установленных из-за распространения коронавируса. После выходных он объявил, что с 9 июня отменяется режим самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей, а также перестает действовать пропускная система. С 12 июня пассажиры общественного транспорта Москвы смогут восстановить неизрасходованные проездные билеты. С 16 июня откроются музеи, театры и зоопарки Москвы, также можно будет проводить спортивные мероприятия с заполненностью стадионов на 10%. С 23 июня, в частности, откроется общественная инфраструктура — уличные тренажеры и детские площадки.

Коронавирус в России обнаружен у 502 436 человек, сообщал федеральный оперативный штаб к 11 июня. Больше 40% случаев приходится на Москву: в городе с начала пандемии был выявлен 201 221 случай заболевания COVID-19.

Ранее по теме: Смертность в Москве в мае выросла почти на 60%

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Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 22 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных