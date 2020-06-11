Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня. В городе все еще действует запрет на массовые мероприятия, и «никакой массовки не должно быть», сказал он в эфире канала «Россия-24». Собянин отметил, что в праздники будут проходить «официальные мероприятия», но призвал смотреть их по телевизору.