Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня. В городе все еще действует запрет на массовые мероприятия, и «никакой массовки не должно быть», сказал он в эфире канала «Россия-24». Собянин отметил, что в праздники будут проходить «официальные мероприятия», но призвал смотреть их по телевизору.
Ранее 11 июня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о готовности к проведению парада Победы. Парад, который должен был состояться 9 мая, из-за распространения коронавируса был перенесен на открытую дату, позднее Путин поручил провести его 24 июня.
5 июня Собянин заявил о возможности принять «более серьезные решения» по снятию ограничений, установленных из-за распространения коронавируса. После выходных он объявил, что с 9 июня отменяется режим самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей, а также перестает действовать пропускная система. С 12 июня пассажиры общественного транспорта Москвы смогут восстановить неизрасходованные проездные билеты. С 16 июня откроются музеи, театры и зоопарки Москвы, также можно будет проводить спортивные мероприятия с заполненностью стадионов на 10%. С 23 июня, в частности, откроется общественная инфраструктура — уличные тренажеры и детские площадки.
Коронавирус в России обнаружен у 502 436 человек, сообщал федеральный оперативный штаб к 11 июня. Больше 40% случаев приходится на Москву: в городе с начала пандемии был выявлен 201 221 случай заболевания COVID-19.