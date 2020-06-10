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Смертность в Москве в мае выросла почти на 60%

Ведомости

В мае 2020 г. в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей. По сравнению с прошлым годом смертность в мае выросла на 57%, а по сравнению со средним показателем мая за последние три года – на 58,5%, следует из данных, опубликованных московским департаментом здравоохранения.

Коронавирусная инфекция стала основной или сопутствующей причиной смерти в 5260 случаях. Это 92% всей избыточной смертности в мае. COVID-19 стал основной причиной смерти 2757 человек в мае, еще 2503 умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус.

Смертность за май оказалась выше и показателей апреля. Департамент здравоохранения объясняет это тем, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавирусом в Москве, а между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит 2–3 недели.

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Согласно оперативным данным на 10 июня, в Москве было выявлено 199 785 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 113 533 человека выздоровели, 3085 – умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных