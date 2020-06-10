Смертность в Москве в мае выросла почти на 60%
В мае 2020 г. в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей. По сравнению с прошлым годом смертность в мае выросла на 57%, а по сравнению со средним показателем мая за последние три года – на 58,5%, следует из данных, опубликованных московским департаментом здравоохранения.
Коронавирусная инфекция стала основной или сопутствующей причиной смерти в 5260 случаях. Это 92% всей избыточной смертности в мае. COVID-19 стал основной причиной смерти 2757 человек в мае, еще 2503 умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус.
Смертность за май оказалась выше и показателей апреля. Департамент здравоохранения объясняет это тем, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавирусом в Москве, а между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит 2–3 недели.
Согласно оперативным данным на 10 июня, в Москве было выявлено 199 785 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 113 533 человека выздоровели, 3085 – умерли.