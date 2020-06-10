Смертность в Москве в мае выросла почти на 60%

В мае 2020 г. в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей. По сравнению с прошлым годом смертность в мае выросла на 57%, а по сравнению со средним показателем мая за последние три года – на 58,5%, следует из данных, опубликованных московским департаментом здравоохранения.