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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 528 000 человек

COVID-19 был диагностирован еще у 8835 больных
Юрий Литвиненко
Алексей Гордеев / Ведомости

Коронавирус в России был обнаружен у 528 964 человек, сообщает оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки врачи выявили вирус у 8835 человек. Всего от инфекции в России погибли 6948 человек, 119 из них ‒ за последние сутки.

Число больных, продолжающих лечение от COVID-19, к 14 июня достигло 241 966 человек, 80 933 из них приходится на Москву. Всего в Москве было выявлено 205 905 случаев заражения, 1477 из них ‒ за последние сутки. С начала эпидемии от инфекции в Москве скончался 3281 человек, прирост летальных исходов за сутки ‒ 50 человек.

Помимо Москвы больше всего новых случаев было выявлено в Московской области (+717), Санкт-Петербурге (+256) и Свердловской области (+254). В Ханты-Мансийском автономном округе число заболевших выросло за сутки на 229 человек, в числе новых больных ‒ глава Сургута Вадим Шувалов, сообщивший о своей госпитализации на странице «В контакте» утром 14 июня. Суточный прирост в Воронежской и Нижегородской областях составил 219 и 215 человек соответственно, в республиках Тыва и Коми ‒ 190 и 181.

По общему числу выявленных случаев COVID-19, помимо Москвы, продолжают лидировать Московская область (49 353 случая), Санкт-Петербург (20 561), Нижегородская и Свердловская области (13 995 и 9325 соответственно). Москва ‒ единственный регион из первой пятерки, который перешел ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Единственный регион из первой десятки, который не вышел и на первый этап, ‒ Дагестан: республика занимает седьмое место по общему числу зараженных (6557 случаев) и четвертое ‒ по числу смертей (316).

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Коронавирус нового типа обнаружен более чем у 7,7 млн человек в 188 странах мира, более 430 000 больных скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 2 млн больных было отмечено в США. Следующей по общему числу заболевших идет Бразилия ‒ врачи выявили в стране более 850 000 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных