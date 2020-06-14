Число заразившихся коронавирусом в России превысило 528 000 человек

Помимо Москвы больше всего новых случаев было выявлено в Московской области (+717), Санкт-Петербурге (+256) и Свердловской области (+254). В Ханты-Мансийском автономном округе число заболевших выросло за сутки на 229 человек, в числе новых больных ‒ глава Сургута Вадим Шувалов, сообщивший о своей госпитализации на странице «В контакте» утром 14 июня. Суточный прирост в Воронежской и Нижегородской областях составил 219 и 215 человек соответственно, в республиках Тыва и Коми ‒ 190 и 181.