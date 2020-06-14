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Собянин допустил открытие кинотеатров в Москве в июле

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Кинотеатры и театры в Москве смогут открыться уже в июле, сказал мэр Сергей Собянин в эфире канала «Россия-1». Он отметил, что также в следующем месяце планируется разрешить массовые мероприятия и работу стадионов в нормальном режиме. Ограничения, установленные ранее из-за распространения коронавируса, будут сниматься исходя из эпидемиологической ситуации и того, «как она будет развиваться», сказал Собянин. Он допустил, что при ухудшении ситуации сроки могут быть отодвинуты.

5 июня Собянин заявил о готовности принять «более радикальные» решения по снятию ограничений. После выходных он объявил, что с 9 июня отменяются пропускная система и режим самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей. Следующие этапы снятия ограничений запланированы на 16 и 23 июня — к концу месяца, в частности, откроются фитнес-клубы, общепит, службы проката, музеи и выставочные залы. Запрет на массовые мероприятия в Москве пока сохраняется, указывал Собянин накануне 12 июня. Он призвал жителей Москвы не выходить на улицу в День России и в день проведения парада Победы 24 июня.

К утру 13 июня в Москве было выявлено 204 428 случаев заражения коронавирусом, сообщал федеральный оперативный штаб, 81 639 из них — активные. Накануне в России было отмечено более 520 000 случаев COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных