Собянин допустил открытие кинотеатров в Москве в июле
Кинотеатры и театры в Москве смогут открыться уже в июле, сказал мэр Сергей Собянин в эфире канала «Россия-1». Он отметил, что также в следующем месяце планируется разрешить массовые мероприятия и работу стадионов в нормальном режиме. Ограничения, установленные ранее из-за распространения коронавируса, будут сниматься исходя из эпидемиологической ситуации и того, «как она будет развиваться», сказал Собянин. Он допустил, что при ухудшении ситуации сроки могут быть отодвинуты.
5 июня Собянин заявил о готовности принять «более радикальные» решения по снятию ограничений. После выходных он объявил, что с 9 июня отменяются пропускная система и режим самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей. Следующие этапы снятия ограничений запланированы на 16 и 23 июня — к концу месяца, в частности, откроются фитнес-клубы, общепит, службы проката, музеи и выставочные залы. Запрет на массовые мероприятия в Москве пока сохраняется, указывал Собянин накануне 12 июня. Он призвал жителей Москвы не выходить на улицу в День России и в день проведения парада Победы 24 июня.
К утру 13 июня в Москве было выявлено 204 428 случаев заражения коронавирусом, сообщал федеральный оперативный штаб, 81 639 из них — активные. Накануне в России было отмечено более 520 000 случаев COVID-19.