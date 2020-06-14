Собянин допустил открытие кинотеатров в Москве в июле

5 июня Собянин заявил о готовности принять «более радикальные» решения по снятию ограничений. После выходных он объявил, что с 9 июня отменяются пропускная система и режим самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей. Следующие этапы снятия ограничений запланированы на 16 и 23 июня — к концу месяца, в частности, откроются фитнес-клубы, общепит, службы проката, музеи и выставочные залы. Запрет на массовые мероприятия в Москве пока сохраняется, указывал Собянин накануне 12 июня. Он призвал жителей Москвы не выходить на улицу в День России и в день проведения парада Победы 24 июня.