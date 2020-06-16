В России выявили 8248 новых случаев заражения коронавирусом

Более 38% от общего числа случаев приходится на Москву. Всего в городе с начала пандемии заболело 208 680 человек, 79 180 из них продолжают лечение. За сутки врачи выявили 1 416 новых случаев в Москве. Число летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло 3 386, 52 человека умерли за последние сутки.