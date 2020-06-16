В России выявили 8248 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8248 новых случаев заражения коронавирусомОбщее число заболевших COVID-19 превысило 545 000 человек
Врачи обнаружили коронавирус еще у 8 248 человек за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 545 458.
Более 38% от общего числа случаев приходится на Москву. Всего в городе с начала пандемии заболело 208 680 человек, 79 180 из них продолжают лечение. За сутки врачи выявили 1 416 новых случаев в Москве. Число летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло 3 386, 52 человека умерли за последние сутки.
В ночь на 16 июня число случаев COVID-19 по всему миру превысило 8 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Более четверти случаев (2,1 млн) приходится на США. Всего от коронавируса умерло более 436 000 человек в 188 странах мира.