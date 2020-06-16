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В России выявили 8248 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 превысило 545 000 человек
Юрий Литвиненко
Sergei Kiselev / Moscow News Agency photo via AP

Врачи обнаружили коронавирус еще у 8 248 человек за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 545 458.

Более 38% от общего числа случаев приходится на Москву. Всего в городе с начала пандемии заболело 208 680 человек, 79 180 из них продолжают лечение. За сутки врачи выявили 1 416 новых случаев в Москве. Число летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло 3 386, 52 человека умерли за последние сутки.

В ночь на 16 июня число случаев COVID-19 по всему миру превысило 8 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Более четверти случаев (2,1 млн) приходится на США. Всего от коронавируса умерло более 436 000 человек в 188 странах мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных