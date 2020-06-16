Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

Россия находится на третьем месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 июня, в России зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091 пациент с коронавирусом.