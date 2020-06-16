Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек
Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, об этом свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.
Согласно этим данным на 3:00 мск, в мире инфицированы коронавирусом 8 005 294 человек. От последствий коронавирусной инфекции умерли 435 662 человека, выздоровели 3 833 358 заболевших COVID-19.
На первом месте по заболеваемости — США (2 110 791 инфицированных). В Соединенных Штатах умерли 116 090 пациентов с коронавирусом, выздоровели 576 334. У Бразилии — 888 271 выявленный случай заражения, 43 959 смертельных исходов, 472 313 выздоровевших.
Россия находится на третьем месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 июня, в России зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091 пациент с коронавирусом.