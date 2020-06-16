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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

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Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, об этом свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно этим данным на 3:00 мск, в мире инфицированы коронавирусом 8 005 294 человек. От последствий коронавирусной инфекции умерли 435 662 человека, выздоровели 3 833 358 заболевших COVID-19.

На первом месте по заболеваемости — США (2 110 791 инфицированных). В Соединенных Штатах умерли 116 090 пациентов с коронавирусом, выздоровели 576 334. У Бразилии — 888 271 выявленный случай заражения, 43 959 смертельных исходов, 472 313 выздоровевших.

Ранее по теме: В Пекине произошла новая вспышка коронавируса

Россия находится на третьем месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 июня, в России зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091 пациент с коронавирусом.

Ранее по теме: В Москве за сутки скончались еще 52 пациента с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных