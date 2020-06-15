В Москве за сутки скончались еще 52 пациента с коронавирусом

По данным штаба на утро 15 июня, в Москве коронавирусная инфекция была выявлена еще у 1359 человек. Общее число заболевших в столице выросло до 207 264 человек, из них 3334 пациента скончались, 123 240 человек выздоровели. Всего в России COVID-19 обнаружен у более чем 537 000 человек, из них 284 539 человек выздоровели, 7091 пациент умер.