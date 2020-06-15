ВЦИОМ: 16% россиян не соблюдали режим самоизоляции
Более 80% россиян сообщили, что соблюдали режим самоизоляции, следует из опроса ВЦИОМ. Из них каждый пятый вообще не выходил из дома, а 63% иногда выходили из дома. При этом 16% россиян признались, что нарушали режим самоизоляции.
По данным исследования, в Москве и Санкт-Петербурге 90% жителей соблюдали режим самоизоляции полностью или частично. В городах-миллионниках и городах с населением от 500 000 до 950 000 человек этот режим не соблюдал каждый пятый.
За последний месяц самым популярным занятием на досуге среди россиян стало ведение домашнего хозяйства, занятия с детьми и поездки на дачу. У более чем половины россиян досуг за время самоизоляции не изменился.
Всероссийский опрос был проведен 26 мая 2020 г. среди 1600 респондентов.
25 марта Владимир Путин выступил с обращением и объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. 29 марта власти Москвы и Подмосковья обязали жителей столицы не покидать свои дома в связи с распространением коронавируса. 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал всем регионам принять аналогичные меры.